Mágico durmió en Cádiz

Cádiz amanece esta mañana con la presencia de Mágico en la ciudad. El jugador salvadoreño vuelve debido a la conmemoración del proyecto 60 años de Magia, que arrancó ya con la visita de la excursión cadista, encabezada por el presidente Manuel Vizcaíno, el pasado mes de febrero.

La expedición centroamericana se puso en marcha para viajar a la Tacita de Plata con un vuelo proveniente de Guatemala que aterrizó durante la tarde de ayer en Madrid. Tras su llegada a la capital española, el grupo al completo cogió un tren que dejó a sus integrantes en la estación sevillana de Santa Justa por la noche y ya desde allí rumbo en autobús hacia Cádiz. Finalmente, los integrantes de la expedición salvadoreña llegaron a tierras gaditanas ya de madrugada. Mágico entró a la una en la capital y sus primeras palabras fueron estas: "Quería entrar por el puente nuevo, pero de momento solo lo he podido ver desde lejos. Lo que sí he visto desde fuera es el nuevo estadio, que me ha parecido muy bonito. Me encuentro muy cansado, pero no es por la edad sino porque el viaje se ha hecho muy largo".

El equipo de cadetes se hospedará en la pensión puertorrealeña en la que suelen residir durante la temporada los canteranos del Cádiz que son de fuera, mientras que los integrantes veteranos de Los Pachines lo harán en la residencia para deportistas ubicada en Elcano. Mágico, por su parte, se alojará en un hotel de la ciudad hasta que termine su estancia aquí.

El calendario de visitas de Mágico González comienza hoy a las 12 del mediodía con la recepción en el Ayuntamiento. Una hora más tarde se llevará a cabo la presentación del proyecto 60 años de Magia en la Fundación Cajasol. Para finalizar el día, a las 21:00 horas tendrá lugar en el Ramón de Carranza la presentación de las equipaciones que vestirá el equipo cadista la temporada entrante.

Mañana, la jornada comenzará con la visita del futbolista salvadoreño al entrenamiento del primer equipo, a las 12 del mediodía, y a las 18:00 horas será él mismo el encargado de clausurar el Campus Cádiz CF en el estadio Ramón de Carranza. Más tarde, en el mismo escenario, se disputarán los dos partidos previstos. A las 20:00 horas se jugará el que protagonizarán los cadetes de El Salvador y del Cádiz, mientras que el choque entre los veteranos del conjunto cadista y Los Pachines comenzará a las 21:30. Las entradas pueden adquirirse en las taquillas del estadio con un único precio de cinco euros por localidad. La ubicación se llevará a cabo por gradas, desde Preferencia hasta Tribuna, y se irá habilitando el resto conforme se agoten las entradas. Igualmente, el partido podrá seguirse en directo en Cádiz CF TV a través de la web oficial y en Onda Cádiz en TDT. Para finalizar, ese día concluirá con un cóctel nocturno en el Baluarte de los Mártires.

La agenda en Cádiz se cerrará el lunes con la inauguración de la puerta Mágico González en el estadio Ramón de Carranza a las 19:30 horas y el encuentro del salvadoreño con miembros de las peñas cadistas media hora después. Y el martes, regreso a su país natal.