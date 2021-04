El Madrid, Cheryshev y una primera página que se hizo viral

No hay un Cádiz-Real Madrid que pase desapercibido. Ya sea en un partido liguero o en un enfrentamiento de la Copa del Rey, siempre pasa algo que se queda en la retina del aficionado, ya sea para bien o para mal del cadismo. Los goles inolvidables de Paco Baena primero y de Mané, el estreno inesperado de Butragueño con remontada incluida, la chilena de Hugo Sánchez, una semifinales históricas de la Copa del Rey, la irrupción espectacular de un Robinho que se comió él solito al Cádiz para no comerse después ni una rosca más... y lo de Cheryshev.

Porque la última visita del equipo merengue a la capital gaditana derivó en una serie de acontecimientos que, al recordarlos ahora casi cinco años y medio después, siguen frunciendo el ceño de los madridistas más forofos y siguen sembrando una sonrisa en todo Cádiz y en buena parte de España.

No era un partido más, porque cuando se juega contra el Madrid nunca es un partido más. De ahí que el Carranza se llenara la noche de aquel miércoles 2 de diciembre de 2015 para ver si el equipo amarillo, que buscaba aún salir de Segunda B como fuera, era capaz de plantar cara al equipo de Florentino Pérez en ese partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Pero nadie se podía imaginar que aquello terminara derivando en una alineación indebida, una guasa descomunal en el graderío del Carranza, la clasificación del Cádiz para la siguiente ronda y un titular a cinco columnas en la primera página del Diario de Cádiz del sábado 5 de diciembre que dio la vuelta a España: "El Cádiz pasa sin apuros".

Aquel titular surgió la tarde anterior en una reunión interna de la redacción de este periódico para decidir, como todos los días, los contenidos de la primera página del día siguiente. Pese a todo el ruido mediático que hizo la prensa de la capital en las 48 horas anteriores, el Juez Único del Comité de Competición no tuvo la menor duda y decretó con contundencia que hubo alineación indebida del delantero ruso Cheryshev y que el Cádiz pasaba de ronda. Daba sus frutos el recurso presentado por el club cadista y que el presidente, Manuel Vizcaíno, tramitó de madrugada a la vista de las muchas presiones que empezaba a sufrir.

Nadie dudaba en la redacción de Diario de Cádiz de que la resolución que se iba a tomar era la que finalmente se concretó. Alguien dijo en aquella reunión eso de que "el Cádiz ha pasado de ronda sin apuros" y, tras las carcajadas y algunas dudas iniciales, el director del periódico decidió tirar para adelante. No sólo se mantenía ese titular sino que iría de apertura de la primera página.

Aquel titular se concretó en aquella reunión interna pero hoy, cinco años y cuatro meses después, no cabe duda de que empezó a fraguarse en unas gradas del Carranza que vivieron aquella alineación indebida primero con incredulidad, luego con alguna sonrisa y finalmente con una juerga general jamás vista por estos lares. Y en medio de todo aquello unos jugadores, un equipo técnico y una directiva madridista que tardaron en saber de dónde venían tantas carcajadas.

Cuentan que el primero que descubrió la alineación indebida de Cheryshev fue un aficionado amante de las estadísticas que avisó de ello a la Cadena Cope cuando el partido ya estaba en juego. El delantero ruso, que llevaba desde que empezó la temporada pidiendo más minutos, debutaba ese día como titular en el Carranza. Y lo celebró a lo grande, marcando un gol a los tres minutos. Y pronto llegaría el 0-2. Un Madrid plagado de suplentes doblegaba a un Cádiz inferior que nunca le perdió la cara al partido... pero entonces, cuando la primera parte estaba bien avanzada, la fiesta en el santuario cadista ya era total. Las redes sociales se hicieron eco de la alineación indebida y el cadismo disfrutó como nunca: "Benítez, mira el twitter", le gritaban al entrenador madridista, "Cheryshev no puede jugar" y, sobre todo, aquel famoso "Cheryshev te quiero". Pero hubo más porque en la segunda parte, cuando el Madrid marcó su tercer gol (el partido acabó 1-3), el cachondeo ya iba alcanzando unos límites insospechados: "Campeones, campeones", le gritaban los aficionados cadistas a los jugadores del Real Madrid, e incluso hubo otros que, echando más sangre en la herida, tiraron de ingenio pidiéndole al entrenador merengue, Rafa Benítez, que sacara a De Gea, recordando el fichaje fallido del guardameta español del Manchester United.

Ya el titular del Diario de Cádiz del día siguiente, el jueves 3 de diciembre, era contundente: "Esto sí que es una chirigota", ponía. Y le seguía un subtítulo explicativo: "El Madrid, casi fuera de la Copa por supuesta alineación indebida”.

Esa supuesta alineación indebida quedaría confirmada por el Comité de Competición la tarde del viernes día 4, dando el partido ganado al Cádiz por 3-0 y suprimiendo el partido de vuelta. Ese día arrancaba la campaña de las elecciones generales que se celebrarían dos semanas después, Pablo Iglesias, Errejón y Kichi abrieron la campaña en el Palacio de Congresos de Cádiz –hoy cada uno va por su lado– y el candidato del PSOE Francisco González Cabaña, pintaba una primera página particular que titulaba "Spasiba Cheryshev", agradeciendo en ruso al delantero madridista que no se acordara de que en la temporada anterior, durante su etapa en el Villarreal, le sacaron tres tarjetas amarillas en Copa, lo que acarreaba un partido de sanción.

Es en ese contexto donde surgió aquel titular de primera de este periódico centenario. Y si cualquiera pone en el buscador de twitter "el Cádiz pasa sin apuros" comprobará el porqué aquella apertura a cinco columnas se hizo viral: "Muchísimo arte en la portada de Diario de Cádiz", "El Diario se despacha con sorna", "Qué arte la de estos gaditanos", "Vaya guasa", "¡Qué grandes!" o "Esta portada me ha ganado para siempre" son sólo algunas de las frases que se pueden encontrar.

Y hubo más, porque de aquel titular se hicieron eco los cómicos Faemino y Cansado, la edición del día siguiente del periódico deportivo As o, por ejemplo, el ex baloncestista y comentarista deportivo Juan Manuel López Iturralde que en su blog El Palomero del periódico El País escribió: "La chufla es grande pero la palma, cómo no, se la lleva el Diario de Cádiz con un titular a todas las columnas posibles: 'El Cádiz pasa sin apuros', dice el diario, y confirma que por esos lares el sentido del humor es irrenunciable".

El Madrid vuelve hoy al Carranza cinco años y medio después de lo de Cheryshev. Llega sin sancionados, ojo, pero algo pasará. Para empezar los aficionados cadistas contarán desde sus casas si los madridistas saltan al Carranza con 11 jugadores o con 12.