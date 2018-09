LaLiga frenó la marcha del delantero Carrillo al Reus en calidad de cedido

Joan Oliver, máximo accionista y consejero delegado del Reus, reconoció el lunes que el delantero del Cádiz José Ángel Carrillo iba a llegar cedido al conjunto catalán a coste cero para su club pero LaLiga lo impidió. La llegada de Carrillo al club tarraconense estaba incluida en la operación del fichaje de Dejan Lekic por el Cádiz. Había un acuerdo entre las dos entidades que no pudo concretarse del todo debido a la decisión adoptada por el órgano rector del fútbol profesional.

El ariete serbio no pudo ser inscrito en el Reus por impedimento de LaLiga, quedó libre y firmó por el cuadro amarillo, que su vez iba a ceder al murciano a coste cero para el equipo catalán, "pero LaLiga nos dijo que contaba como si lo pagara el mismo club", explicó ayer el propietario del paquete mayoritario de acciones del conjunto rojinegro, que no ocultó con su indignación por la posición adoptada por el organismo que preside Javier Tebas.

Con sus declaraciones, Oliver lo que hizo fue desvelar que Carrillo estaba fuera del Cádiz. Sólo la decisión de LaLiga frenó la salida del atacante. Durante el verano se había barajado la posibilidad de que el delantero saliera con destino a otro club movido por la previsible falta de minutos que iba a tener en la nueva temporada ante la posible llegada de nuevos delanteros. La opción estuvo abierta hasta última hora. De hecho, sin las trabas de LaLiga ahora mismo Carrillo sería jugador del Reus.

Pero la vida da tantas vueltas que el murciano pasó de tener pie y medio en otro equipo a jugar con el Cádiz un día después del cierre del periodo veraniego de fichajes. Carrillo se quedó finalmente en el Cádiz, entró en la convocatoria y jugó más de media hora del encuentro contra el Real Oviedo. Lo curioso del caso es que un futbolista que se iba a ir participó en el partido por encima de otro delantero que ni siquiera entró en los planes del míster: Dani Romera.

El nombre del almeriense también sonó con fuerza durante el verano para salir del Cádiz -el Almería mostró un vivo interés por el ariete-, pero también se quedó pero parece que parte desde lejos para poder ganarse un puesto. No ha jugado un solo minutos desde el arranque de la Liga y ahora debe convencer al entrenador de que puede tener un sitio.

Si el Reus no hubiese tenido problemas para inscribir a sus jugadores, Lekic no pertenecería ahora al Cádiz. Los futbolistas del Reus, tras la victoria que lograron en el estadio del Elche, posaron en el vestuario con las camisetas que llevaban los nombres de sus compañeros que no han podido ser inscritos ante la prohibición de LaLiga. Unas de ellas lucía el nombre de Lekic.