"El resultado ha sido justo, hemos demostrado la solidez que hemos tenido durante toda la liga regular, un equipo compacto y con pocas fisuras. Es verdad que tenemos un resultado muy favorable, pero el primer mensaje que he dado a los jugadores en el vestuario es que debemos ser prudentes y afrontar el partido de vuelta como si la eliminatoria estuviera igualada al cincuenta por ciento, no nos podemos confiar ante un rival como el Unión Viera que tiene mucha capacidad, como demostró ante el Lorca".

"Sabíamos que el rival iba a ser duro, con jugadores importantes sobre todo en su línea de ataque. En el descanso les dije que teníamos que dar un paso adelante. El Viera ha tenido empuje en los últimos minutos y nosotros hemos tenido dos o tres para un marcador más abultado".

Jero Santana

"No esperaba lo que sucedió tras el descanso. El equipo tuvo varios desajustes defensivos y los pagamos caro con los dos goles y la expulsión, pero los jugadores han sacado casta y estuvimos a punto de hacer algún tanto. Estoy muy orgulloso con el trabajo de los jugadores en este partido y en los 42 anteriores. En la primera parte, a pesar de no tener el dominio del balón, sí tuvimos el partido controlado en defensa, pero luego sales y te meten dos bofetones y encima te expulsan a un jugador...".

"Está difícil remontar, pero no imposible, nos quedan 90 minutos, no vamos a ir a Cádiz de vacaciones, vamos a intentar hacer nuestro partido, y quién sabe si podemos dar la sorpresa, ¿por qué no? La eliminatoria no está resuelta, tenemos jugadores capaces para darle la vuelta".