José Mari ha sido el último jugador en atender a los medios de comunicación hasta nueva orden. El centrocampista roteño pasó este miércoles por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal, poco antes de que se decretara por parte del club que a partir de mañana jueves no habrá atención a la prensa y todos los entrenamientos serán a puerta cerrada.

José Mari habló en primer lugar a la medida que obliga a jugar el domingo sin espectadores, algo que ya en su cuenta de Twitter expresó con contrariedad. "Nosotros acatamos lo que nos digan, pero sí es verdad que tenemos voz para expresar lo que sentimos y así lo hacemos para expresar nuestra preocupación y nuestras preferencias, sin ocultar que respetamos todas las opiniones. No vamos a ocultar una obviedad. Es un hándicap jugar ante el Rayo en Carranza sin público", esgrimió sin dudar antes de añadir que "nos estamos jugando muchísimo". "Al ser una situación especial hay que acatar lo que digan los entendidos en la materia. Es un fastidio y no es lo más común".

Admite que al vestuario le cuesta hacerse ala idea. "Es algo nuevo esto de jugar a puerta cerrada y tenemos que tomarlo como algo especial. Toca jugar sin público y tenemos que acatar todo lo que nos digan desde el club y LaLiga. Cuando jugaba en categorías más pequeñas en Rota iban doscientas o trescientas personas, es lo único que recuerdo", explicaba como queriendo retroceder en el tiempo para encontrar algo similar. "De profesional nunca me ha pasado y esperemos que no se repita más porque será señal de que el tema ha ido a mejor".

José Mari | Centrocampista del Cádiz CF "Estamos preparando el partido, pero entendemos que lo más importante es la salud de todos y cada uno de los ciudadanos"

La semana está marcada por el coronavirus aunque ante el Rayo el Cádiz se juegue tres puntos muy importantes. Se trata de un problema mundial que es ya una realidad en Cádiz. "No sabemos exactamente qué medidas tomar, para eso están los entendidos en esto. No nos vamos a meter en cosas que no sabemos, porque no sabemos la disponibilidad de calendario y no sabemos cómo se puede arreglar. Estamos trabajando con todas las de la ley preparando el partido ante el Rayo, aunque entendemos que lo más importante es la salud de todos y cada uno de los ciudadanos".

Entrando algo en materia, José Mari aportó datos del adversario. "Es un equipo que nos va a poner las cosas muy complicadas porque venía en una racha buena hasta la derrota del otro día. Jugamos en nuestro campo y tenemos que sacar los tres puntos para seguir manteniendo la buena ventaja. Tenemos que centrarnos en sacar los tres puntos ante el Rayo; nada más". Tuvo palabras para la fortaleza física y mental suya y del vestuario al explicar que "físicamente me encuentro bien, con confianza". "Me encuentro con ganas de seguir la dinámica del grupo, ayudando y peleando con mis compañeros. Tenemos la suerte de tener un grupo que se ayuda, que tira del compañero y es un gustazo seguir la dinámica junto a la plantilla que tenemos porque es envidiable", añadiendo en esta reflexión que "llevo cuatro años con el míster, cuatro años con la misma idea de juego y teniendo claro que jugamos a lo mismo". "Cuando no he jugado ha salido un compañero y lo ha hecho bien, ya que ante el Almería se vio. Tenemos una plantilla muy competitiva. No importa en que juegue uno u otro. Necesitamos de todos".

La cifra de 100 partidos con la camiseta del Cádiz alcanzada la pasada jornada le hace feliz. "Tenía ganas de llegar. Han sido tres años y medio muy bonitos, pero con momentos muy difíciles. Las lesiones no me estaban dejando cumplir los 100 partidos antes. Voy a intentar llegar a cien más porque la ambición y el trabajo me llevará a conseguirlo", indica con el entusiasmo de un niño. "Recuerdo mi primera rueda de prensa cuando firmé aquí. Dije que venía a jugar en mi club con el sueño de ver al Cádiz donde se merece. Somos 25 afortunados dándolo todo. No hemos conseguido nada, pero nos queda un trabajo muy duro por delante. Hay que dar valor a todo lo conseguido y seguir adelante".

Para acabar, habló de la igualada en Lugo. "Este equipo se ha ganado el derecho a empatar, a fallar, porque la gente sabe que desde que ha empezado la temporada nos estamos vaciando, lo estamos dando todo, no nos dejamos una carrera por hacer. El trabajo nos llevará donde nos lleve y hay que estar orgulloso de la gente que se pone esta camiseta, gente honrada".