José María Martín-Bejarano Serrano, José Mari en Rota y para el cadismo, atiende a los aficionados desde la obligada cuarentena. Responde a lo largo de casi una hora a las preguntas que le lanzan muchos hinchas a través de las redes sociales. En sus palabras exhibe la pasión por el amarillo que lleva dentro y ve en el ascenso a Primera la meta con la que soñó desde que firmó hace cuatro temporadas.

Para empezar, la cuestionan por las claves para estar en su estado físico por encima de los 30 años. "Entreno mucho y la dedicación es enorme desde pequeño. También hay mucho de pasión. Lo doy todo en el campo y eso lo llevaré hasta el día que me retire. Ese es mi patrón y lo será hasta el final".

No oculta el centrocampista que el encierro lo lleva regular. "Es aburrido porque no estás acostumbrado. Juego con la niña, la entretenemos y aprovecho para estar en familia y afianzo esos vínculos". Todo ello llevando a rajatabla la labor encomendada por el cuerpo técnico. "Hago una hora de entreno por la mañana y algo menos por la tarde, tratando de estar lo mejor posible".

En estos días de tanto tiempo para pensar y contactar con los compañeros gracias a las redes sociales, José Mari selecciona a los preferidos en lo que define "como un equipo humano muy bueno". "A Salvi le conozco desde los 16 años, y junto a Cifu y Garrido son con los que llevo más tiempo". En este sentido, el roteño no se moja ante la cuestión que le llegó para elegir al mejor jugador de la plantilla. "Sería feo señalar a un compañero porque tenemos un grupo muy bueno. Contamos con individualidades muy buenas y con calidad, pero no saldría todo eso si no estuviera el trabajo del grupo", aclara antes de proseguir explicando que "hay jugadores que por la forma de jugar y el tiempo que llevan con nosotros nos dan mucho". "Cifu, Garrido, Salvi, Álex..., tienen las ideas muy claras; eso por nombrar a algunos. Creo que el éxito radica en que todo el que juega lo hace bien".

A pesar del tiempo transcurrido, la grave dolencia sufrida en Zaragoza le llega como cuestión de otro cadista. "Fue una lesión grave en la que sicológicamente lo pasé mal. Desde los cinco años he estado haciendo deporte y de manera repentina no te puedes mover. Lo pasé mal pero es a lo que estás expuesto con esta profesión". Eso sí, descarta que pensara en aquel momento arrojar la toalla. "No se me pasó por la cabeza dejar el fútbol, ya que al final esa lesión me hizo tener más claro mi objetivo de seguir disfrutando del fútbol y aprender a levantarme de una grave lesión de rodilla", apostilla.

A sus 32 años, José Mari atesora una importante experiencia en el balompié español (Primera, Segunda A, Segunda B, Tercera y Primera Andaluza) y en el extranjero con motivo de su etapa en Estados Unidos. "Aquella experiencia fue muy buena", responde a un seguidor. "Me apetecía probar suerte allí después de haber rescindido en el Zaragoza y de estar aquí el mercado cerrado. Se lo recomiendo al que quiera. A mí aquella etapa me hizo firmar luego en Primera con el Levante". Precisamente su etapa en Valencia le permitió jugar con el que considera el futbolista con más calidad con el que ha compartido vestuario. "Sin duda, Giuseppe Rossi; jugué con él en el Levante y en cada detalle se le notaba que era un jugador diferente. Aunque he tenido la suerte de jugar junto a buenos futbolistas".

Le persigue la fama de jugador que 'reparte' en la zona ancha. José Mari no esconde esa realidad cuando le llega la pregunta por sus entradas. "En mi posición, tengo que hacer faltas técnicas y a veces se me va un poco de las manos. El día del Sporting lo pasé mal porque se puede hacer daño a un compañero de profesión".

El parón obligado no deja a un lado su objetivo, el deseo que persigue con más ganas vestido de amarillo. "Sueño en poder estar en Primera con el equipo de mi tierra. Todos estamos pensando en que llegue el siguiente partido para ganarlo. Cuando fiché por el Cádiz ya dije en mi primera entrevista que quería subir con este equipo a Primera", recuerda el roteño antes de agregar que "pensaba que el fútbol no me iba a dar ya esta oportunidad, si bien hay que ganarse cada día ponerse la camiseta del Cádiz".

José Mari | Centrocampista del Cádiz CF "Cada vez que piso Carranza parece que es la primera vez; es muy bonito de vivir y soy un afortunado"

El tema de máxima actualidad se la expone otro hincha: el Covid-19. ¿Hasta cuándo? "Hay mucha incertidumbre. No es un momento fácil como ciudadano, que es ahora mismo el más importante. Hay gente que lo está pasando mal. Como futbolistas, estamos a la espera y tratando de prepararnos para estar de la mejor manera. Va a ser un final de Liga muy duro en lo físico y lo sicológico", advierte. "Para mí el fútbol es, de las cosas menos importantes, la más importante, pero lo primero es la salud. No tenemos la última palabra y asumiremos lo que digan los que mandan".

A su edad, prefiere saborear cada momento que le queda en activo aunque un aficionado le invita a exponer su deseo cuando llegue el momento de decir adiós. "Mi ilusión es retirarme en el Cádiz y quedarme aquí; eso sí, logrando antes el ascenso. La verdad es que nunca imaginé que las cosas me iban a ir aquí tan bien", lo que le lleva a exponer lo que siente ante los suyos. "Cada vez que piso Carranza parece que es la primera vez. Es muy bonito de vivir. Soy un afortunado", concluye José Mari, uno de los ídolos del cadismo y un producto de la tierra gaditana.