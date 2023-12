Jonathan Sesma, sentimiento total hacia el Cádiz CF

Jonathan Sesma, que ahora tiene 45 años, es uno de esos muchos ex jugadores del Cádiz CF que nació en las Islas Canarias y que sabe que la cita de este domingo tiene un sabor especial por su pasado.

Sin embargo, el recordado extremo izquierdo no ha optado por la vía fácil en estos casos para quedar bien con todas las partes. Sesma, a pesar de su condición de canario de nacimiento, espera que su ex equipo, el Cádiz CF, le dé una gran alegría en el choque de esta jornada.

El ex futbolista fue cuestionado por el asunto, por sus sensaciones y sus sentimientos, y la respuesta no tiene desperdicio. "Cuando se enfrenta el Cádiz a Las Palmas o al Tenerife, siempre voy a decir el Cádiz. A mí Las Palmas ni el Tenerife me dieron el sueño de jugar en Primera. Eso me lo dio el Cádiz".

Y es que no hay vínculo poderoso que una a Sesma a los amarillos o a los blanquiazules por nombrar a los dos equipos con mayor mando en las conocidas como Islas Afortunadas. De hecho, el ex cadista recaló en el conjunto gaditano después de su etapa en el Universidad de Las Palmas, pues jugó como rival aquel inolvidable encuentro en el que el Cádiz CF consiguió salir de Segunda B después de nueve temporadas consecutivas.

En el equipo amarillo jugó cuatro campañas, una en Primera y tres en Segunda A, y se convirtió en un jugador a tener muy en cuenta hasta que fue traspasado al Real Valladolid, que entonces le daba de nuevo la oportunidad de actuar en la elite del fútbol español.

"No estoy dividido, lo digo así de claro. Mi sueño desde pequeñito era ser futbolista y jugar en Primera, y eso lo conseguí con el Cádiz, tras el ascenso en Chapín", recordaba un Jonathan Sesma que se retiró del fútbol la temporada pasada jugando en las filas del modesto CD Furia Arona. Este domingo será un cadista más en Canarias.