El Cádiz CF cae a la zona de descenso antes de jugar

Era cuestión de tiempo que pasara. El Cádiz CF acumula 12 jornadas de Liga sin ganar un partido y no había caído a los puestos de descenso por los números aún peores del Celta, Granada y Almería. Pero esta jornada se veían las caras los gallegos con los nazaríes y la victoria se la ha quedado el conjunto de Rafa Benítez (1-0), que empata a puntos con el conjunto cadista pero le supera por mejor diferencia de goles. Por lo tanto, los amarillos son antepenúltimos a la espera de enfrentarse este domingo (18:30 horas) a la UD Las Palmas.

El Granada CF sumó una jornada más, y van catorce -superando el récord negativo del Cádiz CF-, sin ganar. Los rojiblancos cayeron por la mínima ante el Celta (1-0) en un duelo trascendental ante un rival directo que aprovechó un nuevo error de André Ferreira e hizo lo justo para sumar tres puntos pese a terminar con un jugador menos por la expulsión de Iago Aspas.

El ex cadista Alexander 'Cacique' Medina, como dejó entrever, no introdujo novedades en su once inicial. Aunque se especuló con la posibilidad de que diera entrada a Miguel Rubio por Ignasi Miquel, finalmente repitió el mismo equipo que empató ante el Athletic Club de Bilbao. Y con esas mimbres, los rojiblancos salieron al Balaídos para afrontar "una final", como la calificó el técnico uruguayo en la charla previa a sus futbolistas en la que les pidió tener "la actitud del pasado del lunes".

La realidad es que el Celta de Vigo supo mantener la renta obtenida en la primera parte con el gol de Larsen e incluso en el segundo periodo gozó de ocasiones para aumentar la cuenta. Un triunfo que le da tanto aire como salir momentáneamente del descenso a la espera de lo que haga el Cádiz CF en Las Palmas. Cualquier suma de puntos del equipo de Sergio González dejaría las cosas como estaban antes de esta jornada, con el equipo gaditano fuera de la zona de descenso por los números aún peores de tres rivales directos.

Mientras tanto, el Cádiz CF afronta el desplazamiento a las Islas Canarias con el peso de esa nueva responsabilidad, que es una carga mental y psicológica para el cuerpo técnico y los jugadores, y una dosis para que aumente la preocupación del cadismo.