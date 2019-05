Con Álvaro Cervera en el banquillo, desde que se produjo su estreno como entrenador cadista hace tres años y unos pocos días, el conjunto amarillo ha tenido la sana costumbre de ir batiendo de vez en cuando algún que otro récord de corte positivo de la historia del club.

El pasado domingo acaeció algo de ese estilo gracias al tanto obtenido por Vincenzo Rennella en la visita al Rayo Majadahonda, aunque en realidad no se superó ningún registro sino que la anterior plusmarca resultó igualada. Mejor sería referirse a las plusmarcas, ya que el récord anterior se hallaba compartido por tres plantillas del Cádiz.

El asunto consiste en la cantidad de jugadores que anotaron algún gol en el transcurso de una competición liguera. Rennella se convirtió en el 17º cadista de la relación de los que tienen en su casillero alguna diana desde que el presente campeonato de la regularidad arrancó en agosto de 2018. En la lista figuran ahora mismo Manu Vallejo (8), Machís (8), Álex Fernández (6), Lekic (4), Jairo (3), Salvi (2), Dani Romera (2), Marcos Mauro (2), Kecojevic (2), Aketxe (2), Rober Correa (1), Garrido (1), José Mari (1), Rennella (1), Sergio Sánchez (1), Carrillo (1) y Edu Ramos (1).

Batir el récord se encuentra más que a tiro, con seis jornadas por delante más la posibilidad de disputar también la fase de ascenso a Primera División. Para colocarse en solitario al frente de las plantillas con mayor número de goleadores bastaría con que anotara uno de los que aún no lo han hecho. Con esa condición aparecen, aunque varios de ellos ya se han marchado a otros parajes o no están disponibles, Brian, Servando, Jovanovic, Alberto Perea, David Carmona, Matos, Agra, Azamoum, Espino, Mario Barco, Juan Hernández, David Querol, Pantic y Sergio González. No se antojan muchas las opciones reales pero no es descartable.

Echando un ojo a todas las temporadas desde que el Cádiz se estrenó en categoría nacional allá por la campaña 1935/36, se comprueba que los tres precedentes con 17 artilleros se vivieron en el siglo XXI. Ese hecho acaeció en las temporadas 2001/02, 2010/11 y 2015/16.

En la 2001/02, el Cádiz acabó en la séptima plaza del grupo IV de Segunda División B y se tuvo que conformar con coleccionar 38 tantos, uno de ellos en propia puerta. Hubo que aguardar nueve años hasta que se igualó la plusmarca por parte de la plantilla 2010/11, que tras quedar cuarta del grupo IV de Segunda B fracasó en la primera eliminatoria de la fase de ascenso contra el Mirandés. Entonces fueron 64 los goles logrados, dos de ellos en propia meta. La exitosa temporada 2015/16, última en la categoría de bronce, también se culminó con 17 anotadores. Otra vez cuartos del grupo IV de Segunda B, pero en esta oportunidad con ascenso incluido al dar cuenta en las eliminatorias de Racing de Ferrol, Racing de Santander y Hércules.