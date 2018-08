El Huesca se desinfla; gana enteros la opción de Udinese

La situación en torno a Álvaro García puede dar un giro radical en cuestión de horas. La negativa del futbolista a jugar en el Huesca hace dudar al club oscense, que ha abonado medio millón de euros al Cádiz como una opción de compra del extremo pero no haría frente a los dos millones y medio restantes si el jugador no quiere firmar por el equipo recién ascendido a Primera División. De hecho, el Huesca no se ha pronunciado de manera oficial después del comunicado lanzado por la entidad cadista en el que anunciaba la venta del 50 por ciento de los derechos económicos del jugador al Huesca por tres millones de euros.

Una vez que el Huesca da marcha atrás, la opción que gana enteros es la del Udinese, que es la por la que se decanta el futbolista al considerarla más atractiva.

La oferta del club italiano al Cádiz sería igual que la realizada por el Huesca, es decir, el 50 por ciento de los derechos económicos por tres millones de euros más uno en variables. Las negociaciones están abiertas en busca de un acuerdo entre ambos clubes.