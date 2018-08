Goles desde la banda

El Cádiz no se detiene en la confección de la plantilla pese a que el mercado no se presenta nada fácil en el tramo definitivo que resta hasta final de agosto. La última operación que está muy cerca de cerrar la entidad cadista es la incorporación de Juan Hernández, extremo que se unirá al plantel procedente del Celta de Vigo si llegan a buen puerto las negociaciones entre los dos clubes, que están a punto de concretarse de manera definitiva. Quedan pequeños flecos por resolver. No han trascendido las condiciones en la que el futbolista recalaría en el conjunto amarillo, aunque podría ser en calidad de cedido, quizás con una opción de compra. En principio vestiría de amarillo y azul una temporada -hasta el 30 de junio de 2019-.

Juan Hernández subió al primer equipo del Celta de Vigo este mismo verano después de la excelente campaña que cuajó con el filial del cuadro gallego en Segunda División B que además le valió su renovación por tres años. Fue con diferencia el canterano más destacado. Marcó 15 goles en 41 partidos -el máximo anotador de su equipo- y fue uno de los artífices de la clasificación del conjunto gallego para la fase de ascenso a Segunda División A -como cuarto clasificado del grupo I-, en la que fue eliminado por Cartagena en la segunda eliminatoria después de haber tumbado al Marbella en la primera.

Juan Hernández está haciendo la pretemporada con el primer equipo del Celta y en su club ven con buenos ojos su salida para que se foguee en un conjunto de Segunda A en busca de los minutos que quizás no pueda tener el próximo ejercicio en la máxima categoría del fútbol español. En Balaídos ven excesivo un salto de dos divisiones -de Segunda B a Primera- y apuestan por un paso intermedio para comprobar cómo se maneja en LaLiga 1|2|3.

Las buenas prestaciones del atacante durante el curso anterior han llamado la atención de numerosos clubes de la división de plata. El Lugo, por ejemplo, también ha pujado con fuerza, pero ha sido el Cádiz el que ha tomado la delantera y es el que es encuentra mejor posicionado para hacerse con un jugador que puede ubicarse en varias posiciones de ataque.

Si por algo destaca es por su versatilidad en las tareas ofensivas. Es diestro pero es habitual que se desenvuelva por el costado izquierdo. Habrá que ver en qué lugar lo coloca Álvaro Cervera. Puede jugar en cualquiera de los dos extremos y también como delantero centro, y además posee un buen golpeo de balón. Ahí está su acierto de cara a puerta. Su olfato goleador, su polivalencia y su capacidad de trabajo son claves fundamentales para que el Cádiz se haya fijado en él y haya decidido echar el resto para intentar que forme parte de la plantilla.

Nacido en Lorca (Murcia) hace 23 años -cumplirá 24 el próximo 6 de diciembre-, y 1,77 de estatura, Juan Hernández debutó con 19 en la categoría de bronce como integrante de La Hoya Lorca en el curso 2013/14. Continuó en ese mismo equipo en la campaña 2014/15, en la que llegó a medirse al conjunto amarillo en el grupo IV de Segunda B. Dio el salto al Getafe B la siguiente temporada y del cuadro madrileño -allí firmó siete tantos- pasó al Celta. Fue en Galicia donde creció como futbolista con una estancia de dos años en el filial. El primero lo cerró con nueve goles y el segundo fue el de su explosión con 15 dianas. Ahora tiene la oportunidad de progresar aún más en Segunda División A.

La progresión del atacante está avalada por sus números. Tras dos años fructíferos en el filial del club vigués, en la 2018/19 aportará su grano de arena en el Cádiz, que busca más extremos en el mercado una vez que ha abierto la puerta de salida a los que menos contaron el pasado ejercicio para el entrenador y la marcha de Álvaro García y Salvi es una posibilidad con visos de convertirse en una realidad.

Juan Hernández será el segundo extremo que llegue -falta la confirmación oficial del club- después del aterrizaje de Salvador Ara, en su caso cedido por el Benfica.