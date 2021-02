Fechas para sentar las bases de la salvación

El miedo y el respeto al particular 'Tourmalet' que ha atravesado el Cádiz CF era evidente cuando se conoció el calendario de Primera División el pasado verano. Los cuatro 'leones' que le han rugido en la cara a los amarillos han dejado daños desiguales, ya que el puntazo del Camp Nou puede con toda la pena anterior.

Para lo bueno y para lo malo, toca pasar página y pensar en lo que está por venir. Tres partidos que tampoco serán fáciles pero que nada tienen que ver con las exigentes citas consecutivas contra Sevilla, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Athletic Club de Bilbao. Llegan de forma seguida al Ramón de Carranza el Real Betis y el Eibar. Los verdiblancos atraviesan su mejor momento del curso y parece que, por fin, el proyecto de Pellegrini toma forma y se hace fiable. Las últimas semanas de competición han relanzado a los béticos a la pelea por las posiciones europeas.

El Betis tiene dos lecturas para el Cádiz CF: un rival que exige mucho sin llegar a los todopoderosos y un momento anímico de mayor fortaleza en los de Cervera. Posiblemente hace dos días este encuentro hubiera sido para temblar.

Tras el derbi regional, sí que no hay lugar a equivocarse ni tener un mal día. El Eibar podría salir muy herido del feudo cadista sin los puntos se quedaran en la Tacita. Enemigo directo al que ya se le venció en Ipurua, por lo que el valor del enfrentamiento particular alcanza una dimensión a tener muy en cuenta. La escuadra vasca está llamada a sufrir hasta el último suspiro, el mismo camino escrito en el futuro del Cádiz CF. Pero si es posible que uno de los dos lo pase peor, que sea el Eibar, que dicen por estos lares.

Si el conjunto azulgrana es un partido a cara de perro, ni que decir del siguiente: un Alavés-Cádiz CF. El triunfo más cómodo de los amarillos hasta el momento se produjo contra la escuadra vitoriana (3-1), pues además del resultado también en el juego los cadistas demostraron su superioridad. Por Vitoria pasa la permanencia aunque después de esa jornada queden otras once, ya que en este tipo de encuentros puede sumar el Cádiz CF y que no lo haga un adversario directo.

Villarreal (fuera), Valencia (casa) y Getafe (fuera) serán por este orden los siguientes rivales a batir antes de que el Real Madrid se presente en el Carranza, posiblemente con la guerra por la Liga abierta siempre que la tendencia del Atlético de Madrid sea la misma de las últimas semanas.

Al Real Madrid se le dio un palo gordo en Valdebebas que todavía recuerdan a Zinedine Zidane cuando vienen curvas en su trayectoria. Es la crítica más dura hacia los blancos en la presente temporada.

Ya en el tramo decisivo de campaña abundan los adversarios de la lucha por salir del fango, casos de Valladolid, Huesca, Osasuna y Elche, que estarán en la misma espiral de angustia que los de Cervera. Serán compromisos determinantes en mayor o menor medida dependiendo de lo que sea capaz de hacer el Cádiz CF hasta entonces. Si suma con regularidad, le bastaría con rematar la faena contra esos enemigos parejos. Sin embargo, si se atasca de nuevo en cuatro jornadas malas, estará por ver a qué altura le llegará el agua del descenso.