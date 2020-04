Tras más de un mes desde que las competiciones deportivas quedaron paralizadas por el estado de alarma decretado por el Gobierno como la mejor forma posible de combatir la propagación del coronavirus, todos tienen su punto de vista sobre qué podría ocurrir con el devenir de la temporada, qué desearían que pasara y qué consideran que sería lo más justo.

El programa El Submarino Amarillo, de Onda Cádiz Televisión, que conduce el ex cadista Hugo Vaca, ha contactado con 15 ex jugadores, técnicos, aficionados y periodistas para ofrecer un abanico de opiniones en base a cuatro opciones principales: Dejar la temporada en blanco, sin ascensos ni descensos; finalizar la temporada, aunque sea más allá del 30 de junio; dar por terminada la Liga con la clasificación al término de la primera vuelta, y dar por finalizada la Liga con la clasificación actual. Obviamente, también se contempla cualquier otra alternativa que los encuestados puedan plantear. En total, 15 opiniones de personas vinculadas al mundo del balompié y cercanas al cadismo desde diferentes ámbitos.

Paco Belmaño (entrenador)

“La Liga debe terminarse más allá del 30 de junio, y si no fuera posible por tema de contratos federativos lo lógico sería declararla nula, aun sabiendo que perjudicaría a muchos clubes, entre ellos el Cádiz, y favorecería a los que están en descenso, pero no se puede dar por terminada cuando falta tanto por terminarse”.

Benito Jodar (ex jugador)

“la segunda opción, que las jornadas se acaben, me parece la mejor. Los ascensos hay que jugaros y ganarlos en el campo. Lo ideal sería que acabara ya y el Cádiz estaría en Primera, pero es de justicia que la Liga concluya”.

Jose Figueroa (ex jugador)

“Todo cadista firmaría ahora mismo que acabara así y el Cádiz ascendiera, pero los máximos mandatarios de la Liga están por terminar y me temo que será la opción que elijan. De todas formas, como deportista creo que lo más legítimo es ganarse las cosas en el campo, aunque viendo cómo están transcurriendo las cosas los partidos serán a puerta cerrada. La preparación física será fundamental cuando volvamos. A ver si nos vemos pronto celebrando el ascenso en las Puertas de Tierra, aunque sea de forma virtual”.

Déborah Fernández (entrenadora)

“Como cadista y atendiendo a este sentimiento, lo que me gustaría es que la Liga terminara quedando la clasificación tal y como está o con los puestos de la primera vuelta, porque eso significaría que nuestro equipo ascendería. Pero sí es verdad que siendo justos la mejor opción es que la Liga terminara aunque fuera más allá del 30 de junio porque definiría realmente lo que tenga que pasar. La opción de dejar la temporada en blanco ni me la planteo porque creo que los equipos han hecho una tremenda inversión, los jugadores un desgaste físico, se ha realizado un trabajo técnico-táctico importante y eso dejaría sin premio a los equipos”.

Nacho Abreu (presidente de la Peña 4 Gatos)

“Dadas las circunstancias, ahora mismo lo más sensato y prudente, aunque nos duela, es anular la competición porque esto no tiene visos de solución a corto plazo y no es plan de ponerse a jugar al fútbol. A la afición no se le pregunta porque somos simples monigotes, de ahí que se plantee jugar a puerta cerrada, algo traumático. En esta situación no se puede descender a nadie y si hay que tomar una decisión positiva y justa, que asciendan el Cádiz, que para eso de 31 jornadas en 29 ha estado líder, y el Zarragoza. No veo posibilidad de volver a jugar ni siquiera en julio”.

Jesús Suero (Peña Aguada Amarilla)

“Anular el campeonato sería la mayor injusticia de la historia del fútbol porque estarías premiando a equipos que están en descenso y a los que llevan toda la Liga en ascenso directo los castigas sin jugar en Primera. Acabar la Liga más allá del 30 de junio parece que es lo que más se está contemplando, conllevaría prórroga de contratos y establecer un pequeño calendario veraniego. En Segunda habría menos problemas que en Primera porque no hay competiciones europeas ni Copa del Rey. Que la Liga se diera por finalizada contando sólo la primera vuelta no lo veo justo porque hay equipos que han hecho una mala primera vuelta pero luego han remontado. No sería tan catastrófico como anular la Liga entera pero hay opciones mejores. Y la posibilidad de dar por finalizada la Liga y que la clasificación quede tal y como está, creo que sería la opción más factible y más justa, porque el campeonato está muy avanzado y equipos como el Cádiz, que lleva todo el tiempo primero o segundo, más primero que segundo, se ha ganado el derecho a subir, y equipos que llevan casi todo el tiempo en descenso, pues igual deberían bajar. Si no se pudiese jugar sería justo que el Cádiz ascendiera”.

David Sousa (ex jugador)

“Para ser lo más justo posible lo ideal es que acabara la Liga aunque fuera más allá del 30 de junio, pero como está la cosa va a ser imposible también porque los jugadores tendrán que hacer una mini pretemporada y me parece que no dará tiempo. Me decanto más por que acabe la temporada tal y como está, sería justo porque hasta el día de hoy se ha visto quiénes son los mejores y quiénes están abajo”.

José María de la Hera (Peña Cadistas Finos)

“Los intereses de todos se mezclan y por eso es importante valorar, pero es complicado. Ha transcurrido el 73% de la Liga, más de 2/3, casi 3/4… Es una situación extraordinaria y hay que tomar medidas extraordinarias. Sería una irresponsabilidad con lo que está ocurriendo empeñarnos en querer jugar en mayo o junio, que los futbolistas entrenen de dos en dos o de tres en tres. ¿Y cuando luego se juegue y haya un saque un córner? Me quedaría más tranquilo si no hubiera fútbol hasta después del verano. Sólo quedan dos soluciones, o que la Liga acabe o que se haga una reestructuración. Si se acaba ya, hay dos plazas de ascenso directo y después de 31 jornadas el Cádiz se ha merecido subir a día de hoy”.

Antonio Cama (entrenador)

“Creo que lo más justo sería que el campeonato terminara más allá incluso del 30 de junio porque no adulteraría la competición, habría igualdad para todos, ninguna ventaja para nadie. Si esto ocurre va a imponerse mucho la profesionalidad de las plantillas después de tanto tiempo sin entrenar. El Cádiz está en una situación envidiable y creo que no tendría problema en mantener la clasificación y ascender directamente”.

Álvaro Geneiro (periodista)

“Difícil papeleta y seguro que habrá equipos que se sientan perjudicados. En la mayoría de las opciones sale beneficiado el Cádiz, menos en la de anular la temporada, que es la que considero más injusta, y no sólo porque perjudica al Cádiz, sino porque estamos a una altura de Liga que me parecería una aberración, supondría que vale lo mismo lo que ha hecho un equipo líder desde la primera jornada que lo que ha hecho el que ha estado todo el tiempo abajo. Tampoco me parecería justo terminar la Liga tal y como está porque hay equipos que se han medido con más rivales de la zona alta, o de la zona baja, algunos llevan más partidos en casa, los enfrentamientos directos también influyen… Sí veo más justo tomar la clasificación del final de la primera vuelta, de hecho cuando se expulsó al Reus los resultados de la primera vuelta se le contaron. En una primera vuelta todos han jugado contra todos. Lo ideal sería terminar la temporada, pero en la situación en la que estamos no sabemos cuándo podrá ser y además los futbolistas necesitarán una preparación previa. Creo que no se volverá a jugar y hay que tener atada la fórmula para los ascensos y descensos. Lo que pase podría cambiar el futuro de muchos equipos. Bajo ningún concepto se puede anular la competición”.

Alejandro Moya (abonado)

“Partiendo de la base que todo es imprevisible, una incógnita, abogo por la continuidad de la Liga, cuando sea, como si hace falta colarnos en verano. No quedan muchas jornadas y se podrían jugar dos partidos por semana, aunque los jugadores llegarán tocados. Pero será en igualdad de condiciones. La Liga próxima empezaría más tarde y el calendario se reestructuraría. He leído una quinta opción que sería el ascenso de Cádiz y Zaragoza, jugar en Primera con 22 y que no haya descensos. Los principales perjudicados serían los de Segunda B que no podrían subir y lo positivo, que el Cádiz subiría ya”.

José María Aguilera (periodista)

“Parto del principio de que no vamos a ponernos todos de acuerdo porque nadie lo va a ver igual, pero hay que ser justos. Para lograrlo creo que hay que acabar la temporada, habrá que ver cómo. Confío en que en los próximos meses vuelva a rodar en balón, si tiene que ser a puerta cerrada, pues a puerta cerrada. Todos tendremos que aportar nuestro grano de arena en una situación excepcional. Si tiene que ser en verano, pues los jugadores también tendrán que aceptarlo. No me gustaría que la temporada acabara ya, tanto si queda inválida, que me parecería injustísimo y con el Cádiz perjudicado, como si ascienden Cádiz y Zaragoza, que tampoco sería justo en mi opinión. Que termine la temporada como sea, anteponiendo la justicia a cuestiones económicas”.

Edu Marín (periodista)

“Creo que lo más justo sería que la temporada acabara más allá del 30 de junio, y lo más injusto, que acabara sin ascensos ni descensos. Todo lo demás serán inventos, que se acabe la campaña al final de la primera vuelta, con lo que supone eso para los equipos que se han reforzado como el caso del Deportivo para salvar la categoría o equipos que han apretado para llegar al play-off o el ascenso directo. Cada uno tiene en la cabeza su idea, pero que se acabe cuando sea y la campaña siguiente empiece casi sin vacaciones, o que se termine la Liga aunque sea en diciembre y luego reformar el siguiente calendario. Cada uno tendrá una competición en la cabeza”.

Carlos Medina (periodista)

“Para que no haya alteración ni manipulación de despachos, apuesto por la opción de que acabe la competición cuando sea y como sea, pero que se jueguen las once jornadas que faltan. Cualquier otra cosa sería alterar la competición, para mí no sería legal. Dicho esto, el Cádiz sí o sí va a subir a Primera, jugándose lo que falta o suspendiéndose la Liga, y además en puesto de ascenso directo. La fortaleza mental de Cervera, que sabe imprimir a sus jugadores como ya demostró en el play-off de ascenso a Segunda A, puede ser importante. No me gustaría que fuera a puerta cerrada, pero las circunstancias son excepcionales y excepcionales tienen que ser las medidas que se tomen”.

Carlos Díaz (periodista)

“La opción más justa sería finalizar la competición, aunque sea más allá del 30 de junio. El problema es que esto se prolongue hasta septiembre, y en ese caso lo más razonable sería dejar la temporada en blanco, como si no se hubiese disputado, con los muchos problemas que conllevaría”.