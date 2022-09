Emilio Soler tras la derrota del Cádiz CF femenino: "No me ha gustado el partido"

El Cádiz CF Femenino volvió a perder en el arranque de la nueva temporada. Esta vez ante un Málaga City que reaccionó en la segunda parte y fue capaz de darle la vuelta al tanto inicial anotado por María García.

El conjunto amarillo encadena su segunda derrota consecutiva en el inicio del curso tras caer en la primera jornada en El Rosal ante La Rambla por 1-2.

Tras el encuentro, Emilio Soler compareció ante los medios de comunicación, dejó claro que no le había gustado el partido y que el equipo se había visto desbordado. “Creo que el Málaga City ha sido un justo vencedor. No me ha gustado el partido en ninguna fase, ni en la primera parte ni en la segunda. Nos hemos visto desbordados por su sistema de juego, tanto físicamente como a balón parado. No saco ninguna conclusión clara. Hablamos en el descanso que si ellas nos metían un gol, el equipo pintaba que se iba a caer, y así ha sido. Tras el gol he visto una película un poco rara, de actitud, de miedo o de jugar con esa presión, que no deben de tenerlo. Nos hemos visto desbordados”.

Otra remontada como ya sucediese en el primer encuentro de Liga. “Lo veo un fiel reflejo a la situación que ha empezado el primer equipo. Empezamos ganando, pero en el momento que nos empatan empiezan los pajaritos y los miedos que no debemos tener. La verdad que la sensación que transmite el equipo es mala”.

La defensa Eva también atendió a los medios y compartía la decepción de su entrenador. “Creo que el partido ha estado igualado en todo momento. Hemos marcado, luego nos han marcado dos goles otra vez en rechace de balón parado. Creo que todavía nos falta por mejorar en el balón parado y ofensivamente, pero hemos luchado. Después del segundo gol en contra nos hemos venido abajo y no hemos podido empatarlo”.

El equipo no supo reaccionar tras el segundo gol y así lo contó la central. “Nos cuesta después del segundo gol remontar. Después de empatarnos nos marcan y nos venimos abajo”.

La jugadora consiguió disputar su segundo encuentro en el primer equipo y se mostraba "contenta" porque era su objetivo.