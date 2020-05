Edu Ramos ha hablado para los medios del club al acabar su papel en la última sesión de la semana. El centrocampista del Cádiz CF ha repasado las semanas de trabajo que llevan tras el confinamiento y ha hablado claramente del Rayo Vallecano, ese primer rival a tumbar cuando regrese la competición.

"Teníamos ganas de volver a la normalidad entrenando en grupos", explica el exjugador del Córdoba, quien admite que al principio resultó todo más complejo. "Los primeros días fueron duros por la ausencia de contacto con el balón, pero después de estas semanas, parece que no ha habido parón. Estamos todos muy preparados y metidos en el partido ante el Rayo".

Edu Ramos cuenta esta campaña con un papel secundario que no le ha permitido erigirse en uno de los fijos, si bien el escenario que se abre en las jornadas que restan ofrece otras opciones. "Todos trabajamos para estar en el primer once titular. Estamos compitiendo muy bien en los entrenamientos para tener las máximas opciones", añadiendo como puerta a la esperanza de una mayor participación por su parte que "son once partidos que hay que afrontar jornada a jornada, hay que afrontarlo como una miniliguilla pero comenzando con los tres puntos en el primer partido". "La afición nos animará desde casa".

Para acabar, el pivote valora la capacidad del equipo para estar enchufado desde el primer momento. "Tenemos que estar muy mentalizados para jugar cada tres días. Recuperaremos bien cada jornada y entrenar tanto las piernas como la cabeza".