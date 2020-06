Desescalada: El público podría regresar al Carranza en plena lucha por el ascenso a Primera

El regreso de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank va a suponer la apertura de un horizonte esperanzador en el camino hacia la nueva normalidad provocada por la pandemia del coronavirus. El simple hecho de que se reanuden los campeonatos, aunque se disputen a puerta cerrada, permite ver con cierta esperanza que se está superando la crisis del Covid-19, aunque los partidos se tuvieran que ver por la televisión. Sin embargo, tal y como se está comprobando con la reactivación de la Bundesliga, la afición es una parte muy importante de este deporte, por lo que las imágenes que dejan los partidos del campeonato alemán son desangeladas. Ante esto, el Gobierno de España contempla la posibilidad de que el público regrese a los estadios antes de que acabe la temporada 2019/2020.

En una temporada en la que el Cádiz CF está jugándose el ascenso a la Primera, el factor cancha es muy importante para conseguir un objetivo como este. Asimismo, sería un tanto extraña la celebración del regreso a la élite del fútbol español con las gradas del Carranza totalmente vacías, aunque esto sería un mal menor si se consiguiese.

Aunque ya se daba por hecho que el público no iba a regresar a los estadios españoles hasta la temporada 2020/2021, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha dejado este martes la puerta abierta sobre la posibilidad de que los hinchas regresen a las gradas antes de que finalice la presente campaña. Incluso, esto se podría producir en plena fase 3 de la desescalada, que se iniciará en buena parte del país a partir del próximo lunes. Esto significaría que la afición cadista podría regresar a las gradas del Ramón de Carranza mucho antes de lo esperado. De esta forma, podría volver a convertirse en el jugador número 12 en la pelea por el ansiado ascenso en estas últimas 11 jornadas.

Simón ha reconocido este martes que existe esta posibilidad en una reunión telemática con los futbolistas Gerard Piqué (Barcelona), Dani Carvajal (Real Madrid), Asier Illarramendi (Real Sociedad) y Koke Resurrección (Atlético de Madrid); participando también en dicho encuentro la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano; y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Esta paso adelante en la desescalada dependerá, en todo caso, de cómo sigue evolucionando la pandemia en todo el país.

En declaraciones recogidas por la agencia Efe, Simón ha señalado sobre esta reunión que "hemos estado discutiendo algunas preocupaciones y algún aspecto clave como la presencia o no de público en las gradas. No se ha dado ninguna respuesta cerrada, obviamente porque no se puede ahora mismo. Pero sí que es cierto que el Ministerio se ha comprometido a hacer una evaluación de los riesgos. Y en el caso de que en fase 3, según la situación epidemiológica, sí se pueda hacer, se hará".

Un aspecto clave que sí ha quedado claro en esta reunión con los cuatro futbolistas del Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid es que el regreso de los aficionados a las gradas se hará en igualdad de condiciones. De hecho, equipos como la UD Las Palmas o el Real Oviedo ya han expresado su intención de permitir que los aficionados regresen a sus estadios con el reinicio del fútbol profesional. Sin embargo, si se tomara esta decisión, se haría a la vez en todo el país para que todos los equipos puedan competir con las mismas armas, teniendo en cuenta la importancia que tiene jugar como local.

Ante esto, Simón ha resaltado que "eso es lo que han establecido el CSD como los propios jugadores. No ha salido del Ministerio, porque si bien conocemos el tema del factor campo, no es uno de los temas que tenemos en la cabeza a la hora de valorar los riesgos. Por lo tanto, sí que la opción está ahí, no se ha cerrado ninguna decisión, pero dependiendo de la evolución de la epidemia y cómo estén las comunidades autónomas en la fase 3, se podría plantear".

Con todo, parece precipitado que para la primera jornada de la "miniliga" provocada por el coronavirus los aficionados puedan volver a las gradas, ya que todo el país no estará en fase 3 la próxima semana. Sí es más probable que este nuevo escenario se empiece a valorar a partir del 22 de junio, fecha en la que ya se habrá levantado el estado de alarma y todo el país habrá alcanzado la fase 3 de la desescalada si se cumplen los plazos actuales. A partir de ahí, será el Ministerio de Sanidad quien evalúe si se puede producir el regreso del público a los estadios y en qué condiciones de seguridad.