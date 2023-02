Chris Ramos en el Cádiz CF: los recuerdos de su niñez, su felicidad actual...

Tras su presentación como nuevo futbolista del Cádiz CF hace un par de semanas, Chris Ramos atendió a los medios oficiales del club para comentar sus primeras impresiones sobre su vuelta a casa.

El sueño de un cadista nacido en Cádiz y de toda una familia. "Cádiz para mí lo es todo. Significa mucho para mí, el estar con mi familia y mis amigos donde me he criado, donde soy feliz. He vivido siempre en La Laguna a cinco minutos de aquí, por lo que imagínate, es un sueño de pequeño mío, de mis amigos, de mi familia, el de mi abuelo y el de cualquier niño cadista y gaditano que le apasione el fútbol. He sido afortunado y está siendo uno de los mejores días de mi vida".

La emoción de la vuelta a casa. “No lo puedo describir, han sido unos días muy intensos y todo ha sucedido muy rápido. Tengo no sé cuántos mensajes en Whatsapp y redes sociales y no sé cómo voy a responder a tantísimos. Es increíble el cariño y el aprecio que la gente me ha mostrado y desde aquí les quiero dar las gracias. Está siendo una locura y soy la persona más feliz del mundo".

Toda una vida como aficionado cadista. "Para mí el Cádiz lo es todo. Soy gaditano y cadista. Te puedo contar algunos de los desplazamientos que he hecho de pequeño como uno más. Estuve en Bilbao, donde tuvimos que hacer en autobús como 15-18 horas. Luego, también estuvo en Alicante en el ascenso del Cádiz. Son momentos especiales y el Cádiz para mi lo es todo".

Jugar en Primera División con el equipo de tu vida. "Se han cumplido las mejores circunstancias, mejor es imposible, y ni en mis mejores sueños. Jugar en Primera y encima con el equipo de tu ciudad, sintiendo sus colores, este escudo en el pecho, es todo un orgullo y un honor. Me voy a dejar el alma, la piel y lo que haga falta para dejar el equipo donde merece estar, que es en la élite".

Perfil de jugador y polivalencia en ataque. "Soy un jugador muy físico, la velocidad, romper al espacio, el juego aéreo, además del gol. Intentaré trabajar al máximo para lo que le haga falta al club y ayudar al máximo. En los últimos años he estado en banda izquierda y derecha. Este año me he sentido cómodo también en punta. Me siento cómodo en las tres posiciones, aunque este año he dado el salto en lo profesional".

Adaptabilidad al estilo de juego. "Me es indiferente al soler adaptarme bien en las tres posiciones de ataque. Mientras sea ayudar al equipo, me da igual la posición, ya sea solo o acompañado en punta".

Emoción al ver el estadio y la afición. "Eso no se puede describir. Ahora cuando he pisado el campo y lo he visto desde abajo, donde lo veía siempre en la grada, se me han saltado las lágrimas. He estado en todos los recibimientos. Recuerdo Oviedo, con toda la avenida llena, partidos que he vivido yo y eso con la afición de Cádiz, que es única y especial. Estoy donde quiero estar, que es el mejor equipo del mundo".