El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ofreció la rueda de prensa previa al encuentro contra el Huesca, que se disputa el miércoles 2 de octubre en el estadio Carranza a partir de las siete de la tarde.

Sin tiempo para descansar: "La situación es la misma que cuando jugamos en Alcorcón. Los mejor es refrescar y cambiar jugadores, pero con la duda de cuántos cambios hay que hacer. Tenemos que decidir un poco entre todos. Los cambios no son malos, son buenos".

Bajas: "Perdemos a Marcos Mauro pero tenemos a Fali al cien por cien. Edu Ramos está entrenando con normalidad".

Cambios: "En el partido con Alcorcón se miraron los cambios pero la primera parte fue parecida a la de Almería hasta que llegó el penalti. La experiencia no fue buena y quizás no haya que hacer tantos cambios, pero no es bueno mantener el mismo equipo porque los jugadores no pueden aguantar. Además hay un vestuario largo. Si los jugadores estuviesen en perfectas condiciones y me aseguran que en Zaragoza van a estar bien podría repetir, peor como no es así es conveniente cambiar".

Partido muy táctico: "A Michel le conozco de la etapa del Rayo, le da valor a lo que hacemos. La portería a cero es importante para todos. El Huesca va donde va el balón, sabe manejar el balón".

¿Rival rodado?: "En Extremadura no lo pasó bien el Huesca aunque ganó. Es un equipo que juega con el balón, con cierto riesgo, y los resultados le van bien. No sé cómo llega aquí. No creo que el Girona llegase aquí poco rodado".

Entidad del adversario: "Parecido al Girona, también al Rayo. Son equipos muy peligrosos que sí tienen alguna ventaja te pasan por encima. El Huesca tiene jugadores con buen trato de balón, con extremos a pierna cambiada".

El partido de Almería: "Tiene connotaciones que nos lleva a pensar en que fue un gran partido. Ante un rival intratable en casa, conseguimos que no lo tuviese claro. El equipo está siendo mejor sin balón y con balón. Íbamos como casi de víctimas y ganamos".

Euforia: "Tenemos una plantilla buena y hay que aprovechar los momentos. Ahora viene el Huesca. Hay que disfrutar sin olvidar que tenemos un partido. Pero nada de euforia".

Quezada: "Lleva diez días con nosotros porque vino y no acababa de arrancar, fuera de forma. Desde hace diez días es otro. Está al ritmo y en cualquier momento puede entrar".

Espino: "Es un jugador peculiar. Muy alegre. Lo pasó mal al principio. Ya se ha hecho al equipo. Que mantenga el nivel. Es una alegría que marque goles, aunque no le pido que lo haga. Damos unas obligaciones y que cada uno saque lo que tiene sin que perjudique al equipo. Eso es lo que él hizo el otro día".

Alberto Perea: "Está jugando muchos minutos. La pelota la cogía muy lejos de la portería. Le costó mucho pero mañana o el domingo, a jugar otra vez".

Lozano :"Es muy bueno. No sólo nos va a dar goles. Está contento, como la gente que suele llegar el Cádiz, y cuando uno está contento rinde mejor. La parte de arriba está bien cubierta".

El gol de Lozano: "Lo hemos hecho toda la vida, robar y llegar rápido. La sensación es que este año tenemos algo más".

Expulsión: "Me equivoqué. No he hablado con el entrenador del Almería. Defiendo un equipo y lo hago a mi manera. Soy tranquilo pero cuando creo que invaden mi terreno reacciono mal, como pasó el otro día. No va a volver a pasar, pero seguiré defendiendo lo mío. Dese el palco se ve mejor los partidos, pero no está cerca para dar órdenes, aunque no soy mucho de dar órdenes".