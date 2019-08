El entrenador del Cádiz protagonizó su primera comparecencia en la sala de prensa del Estadio Ramón de Carranza sin duda aliviado tras la victoria de su equipo ante una Ponferradina que jugó más de una hora y cuarto en inferioridad numérica pero que se adelantó en el marcador.

"El partido no empieza mal, con dos jugadas rápidas por el lado de Salvi, el más rápido que tenemos. Luego ellos se quedan con uno menos, sabemos que en esos casos la mejor opción del rival es el balón parado, pero así y todo concedemos varios córners y en uno de ellos nos hacen un gol. En la segunda parte dijimos que había que tener tranquilidad, tenemos la fortuna del gol de Javi y a partir de ahí sí es cierto que generamos más peligro, pero en general muy precipitados y no lo rápidos que tenemos que ser".

Tres goles en acciones individuales. "El primero hay que ponerlo, el segundo llega tras un rechace y el tercero sí es una jugada, pero nos cuesta porque la pelota tiene que pasar por muchos y a algunos les cuesta más que a otros. Sin encima estamos precipitados, nos cuesta más. Sin hacer un gran encuentro hemos conseguido los tres puntos".

La labor de los que marcan o no lo hacen. "Los goles no me suman nada para lo que hace un jugador. Javi ha hecho lo que le hemos dicho, Perea no ha estado acertado con la pelota pero desde el primer momento se le veía buena actitud. Si está muy bien pero no tiene suerte de meterla, como Caye, me vale".

¿El objetivo para la temporada dependerá de la mordiente arriba?. "Los equipos no sólo tienen extremos y delanteros, hay otros seis puestos. Del objetivo no voy a comentar nada ni ahora ni en toda la temporada".

Problemas para llevar la iniciativa. "El balón va a un sitio, no sólo el que maneja sino el que recibe. La gente a la que le cuesta más es muy válida, a mí me sirven mucho, pero en estos partidos nos cuesta porque ante un equipo con uno menos que va ganando tenemos que generar y nos cuesta".

Satisfecho sólo en parte. "Hemos sacado esto adelante, pero hay que corregir errores. No nos pueden sacar tres córners seguidos ni estar tan precipitados".

Nombres propios. Confirmada la marcha de Kecojevic. "La decisión es del Cádiz y por lo tanto también mía. No es de ahora. Queríamos mejorar esa posición y han llegado otros".

Nano Mesa. "No era mi idea sacarlo, me han convencido mis ayudantes de que tenía que entrar".

Sergio Sánchez. "Tenía disponibles a cinco centrales. Cala estaba lesionado, los dos que han jugado y Mauro en el banquillo. Sergio ha hecho toda la pretemporada pero veo a otros jugadores mejor".