Cervera: "Tenemos que intentar limitar las virtudes de Las Palmas"

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ofreció el jueves la rueda de prensa previa al encuentro contra Las Palmas.

Estado de la plantilla: "Lozano y Nano Mesa están con molestias. Garrido no llega al partido porque tiene una mano que no la mueve y es mejor que no juegue. Querol tiene un abductor fastidiado y tampoco está".

Las Palmas: "Gana muchos partidos seguidos. Deja la portería acero, que es lo importante y eso les permite ganar. Juega bien. Tanto Pedri, que no puede venir, como Viera les da un salto de calidad en Segunda División. Juega diferente a nosotros. Tenemos que intentar limitar sus virtudes. Con la pelota te crea peligro".

Elogios de Pepe Mel al Cádiz: "Por la racha que llevamos todo el mundo habla de nosotros. Hemos sido siempre así. A lo mejor lo estamos llevando al máximo extremo de efectividad. Queremos la pelota pero no equivocamos con ella. Si tenemos espacios podemos tratar de hacer daño si logramos robar el balón".

La posición de Álex Fernández: "Necesitamos que Álex haga las cosas que no hace de mediocentro. De medio está más fijo. Depende de dónde queramos colocar a Álex. En Málaga jugamos con dos delanteros y fue cuando menos llegamos".

Gestión del vestuario ante el liderato: "No hay una gestión distinta por ser líderes. Hay alegría en el vestuario. Controlamos para que no haya relajación, peor nada más".

Producción: "Somos el equipo más goleador de la Liga. Tenemos más recursos de lo que parece pero la mayor posibilidad de ganar es que no nos lleguen".

Ausencia de Garrido: "El Málaga hubo momentos que lo hizo bien. Garrido defiende yendo a la pelota, cuando esperas el balón lo haces más atrás".

Golazo de Caye Quintana: "Tengo confianza en los tres delanteros. Choco tiene una prestaciones que quizás los otros no tienen. Confío en los tres delanteros".