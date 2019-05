El entrenador del Cádiz compareció en la sala de prensa del Ramón de Carranza con el rostro serio, desde luego nada satisfecho por lo acontecido sobre el césped. Más que descontento, se le notaba preocupado por lo visto y lo que aguarda. Malas sensaciones.

"Osasuna ha defendido bien y a medida que avanzaba el partido daba la sensación de que podía marcar. Hemos peleado todos los balones, intentar hacerlos buenos, ha sido un partido muy complicado".

Cuarto empate consecutivo pese a que realizó cambios ofensivos. "Desde fuera parece que meter más delanteros es eso, pero no es verdad; es un poco suicidarte ante un equipo como Osasuna, lo hacemos porque no queda más remedio, pero es una temeridad y no se debe hacer. Lo que pasa es que los empates no nos valen, pero no sé si es ir a por el partido o jugárselo a la lotería, que no me gusta".

En realidad, tampoco tiene claro que hubiese podido plantear otro partido. "En la cabeza sólo tenía ganar, pero ahora tengo un punto que igual nos viene bien. Quizás habría hecho algo diferente si volviera atrás, no sé".

La desaparición de Machís en la segunda parte la explica Cervera sin responsabilizar al delantero venezolano. "En la segunda parte no le ha llegado, si le llega, aunque sea poquito, siempre es positivo, nunca negativo, pero la ha cogido sólo en los primeros minutos".

Por último, ni siquiera destaca en su justa medida en esta ocasión haber dejado la portería a cero. "Eso no es todo, es fundamental, pero no es todo. Creo que no hemos tirado a portería y con eso no basta. Cada vez parecemos más cansados y que nos cuesta más hacer las cosas. El equipo ha estado bastante plano".