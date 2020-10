Cervera despierta pasión en Argentina

Lo que está haciendo el Cádiz CF y Álvaro Cervera no sólo llama la atención en España y en Europa, ya que al otro lado del 'charco', en Argentina, la trayectoria de uno y otro despierta algo más que el interés de los futboleros. Es lo que ha sucedido con el programa 'De una con Niembro', donde ha analizado todo lo relacionado con el equipo amarillo y su entrenador, quien ha estado en directo por espacio de media hora Entre los contertulios se encontraba Héctor Veira, con pasado en el banquillo cadista (1990-91).

Precisamente el 'Bambino' Veira fue el primero en intervenir para dar "mis felicitaciones por lo que está haciendo con el Cádiz, un equipo que desde acá en Buenos Aires llevo muy en el alma", replicando el actual técnico del conjunto gaditano que "he oído hablar mucho de usted", cuando con la ayuda de Ramón Blanco dirigió al Cádiz durante 29 partidos antes de salir del equipo.

Muchas fueron las cuestiones que le pusieron en la mesa a Cervera, como el trabajo de construir el actual proyecto. "La construcción del equipo ha sido muy poco a poco desde abajo, desde Segunda B, y hemos ido creciendo, dando pasitos muy lentos pero muy seguros, creo yo. Y buscando siempre las oportunidades para estar cerca de los puestos de arriba tanto en Segunda B como en Segunda, y al final hemos conseguido el añorado ascenso a Primera División".

"Yo me considero un entrenador que mira primero cómo contrarrestar al rival y, a partir de ahí, crecer un poco"

Entiende que no hay más secreto que la labor que ha grabado a fuego en sus futbolistas en cuanto al estilo elegido. "Nosotros partimos de una base que es mía, que para no involucrar a mucha más gente en esta idea que puede ser un poco negativa y que es defensiva. Yo me considero un entrenador que mira primero cómo contrarrestar al rival y, a partir de ahí, crecer un poco. Somos un equipo que no tenemos esa habilidad e imaginación que tienen otros y desde una base sólida intentamos crecer, si bien hay partidos que lo hacemos de otra manera. Nosotros nos fijamos mucho en los rivales, estudiamos mucho al rival, quiénes son los jugadores que reciben, en qué zona reciben, qué hacen a partir de atrás, por dónde llegan... Todo eso lo estudiamos mucho durante la semana. Tenemos gente para ello y a partir de ahí nosotros construimos nuestro juego y construimos el partido. Por supuesto todos los partidos y rivales son diferentes y hay algunos como Real Madrid, Barcelona y tal, que por mucho que hagas siempre te encuentran una solución. Y eso es un poco lo que hacemos", explicaba en el programa futbolístico argentino antes de añadir que para poner en práctica ese estilo "buscamos ese perfil de jugador, que no es fácil, porque buscamos a ese jugador que esté capacitado tanto deportiva, física y mentalmente para realizar esa labor que, a veces, es un poco contraria al pensamiento de algún jugador".

Como no podía ser de otra manera, Cervera ha expuesto los pasos que se dieron y el convencimiento para ir a por la incorporación de Ledesma. "A Conan lo elegimos porque nosotros pensamos que en Primera necesitábamos a un portero con otras características de los que teníamos. Un portero valiente, que saliera por arriba, que ayudara mucho a los defensas a la hora de defender y que no nos tuviéramos que meter mucho atrás porque este es un portero atrevido. Cuando lo vimos dijimos éste es el que hay que intentar traer. Esa fue la historia de Conan".

"A Conan lo elegimos porque nosotros pensamos que necesitábamos a un portero con otras características; un portero valiente y que saliera por arriba"

Y también se refirió a otro argentino del plantel, Augusto Fernández. "El año pasado teníamos la posibilidad de fichar a un jugador por una lesión de un compañero y estaba la posibilidad de él, que había vuelto de China y estaba en Madrid sin jugar. Hicimos una apuesta para recuperarlo físicamente y si él tenía ganas de jugar. Los meses que estuvo todo fue bien y tiene carisma como jugador; tiene un carácter competitivo, de ayudar siempre. Y eso fue lo que nos hizo que siga con nosotros este año".

La cuestión defensiva de su trabajo dio para mucho entre los tertulianos, si bien Cervera ja despejado cualquier duda. "Depende de los jugadores que se tenga y de la idea que el entrenador quiera transmitir y sea capaz de transmitir. En algunas cosas los entrenadores somos creíbles y en otras no, y eso se detecta enseguida. Intento que mi equipo juegue de una manera que cuesta trabajo porque no entra en contacto con el balón, corre mucho, no brilla..., pero el resultado es el que nos mantiene. Yo hasta ahora he tenido la suerte que haciendo todo eso, dé resultado. Si da resultado, el jugador tira para delante. Y si no da resultado es donde vienen las dudas y entonces empezamos a tener algún problema. Pero, de momento, a nosotros no nos ha llegado y la idea se puede cambiar. Pero si cambias mucho de idea ya no eres creíble y el jugador se da cuenta y los equipos se resienten por eso".

El secreto para haber vencido a todo un Real Madrid. "Parto de la base de una creencia que tengo yo en cuanto a que la posesión del balón no da el partido; para nada. Controla el balón, pero no el partido. Éste se controla en otras facetas, en las áreas, en la cantidad de faltas que tienes que hacer para contrarrestar al rival, en las ocasiones de gol... Ese tipo de datos si lo tenemos en contraes que la cosa no va bien aunque los resultados sean buenos. La posesión no es un dato que me preocupe mucho. Si el equipo contrario tiene 70 ú 80 por ciento de posesión y me hace seis ocasiones de gol, sí me preocupa. Hay equipos como el Barcelona, el Manchester City que con la posesión son buenos, pero hay otros que es un mero dato".

Cervera ha continuado sobre la cita de Valdebebas señalando que "el partido del Madrid lo preparamos sabiendo que cuando ellos dan más de siete u ocho pases en la misma jugada acaban atacando con ocho futbolistas muy cerca de tu área. Si eres capaz de mantener la calma, sin hacer falta, al final vas a atacar uno contra uno y con espacio por delante. Hay que tener la suerte de que el Madrid no te marque pronto, que ellos intenten hacer cosas donde puedan cometer errores. Esa era la premisa. Salió bien. Imagino que tuvimos un buen día en la primera parte y ellos no tanto. Les obligamos a entrar mucho por dentro y nosotros con Negredo como hombre boya e intentar algún contragolpe".

En el 'De una con Niembro', tuvo tiempo de que le preguntaran por las cuestiones extradeportivas de Fali con las bromas, como cuando tras vencer al Madrid dijo que iba a llamar a su primo para que se trajera la guitarra y el whisky. "Fali es un chico muy extrovertido en ese aspecto. También los periodistas se acercan a él porque siempre tiene alguna cosa de estas que comentar. Yo, para mí es una anécdota; si algún día dice algo que no es bueno para el equipo se lo comento, pero de momento no he tenido ese problema".

Otra cuestión ha apuntado a la preparación de los encuentros a las horas y días de entrenos. "Nosotros entrenamos todos los días. El tiempo que utilizamos es el que nos dice el preparador físico y hay que hacer mucha hincapié todos los días a lo que quieres sacar del equipo. Hay que hacerlo encaminado a eso para ir mecanizando para que todo salga bien. No podemos jugar dos partidos distintos; uno a tener la posesión de la pelota y otro a no tenerla. Eso no es creíble y creo que no debe ser así", ha relatado.

"Eibar y Atlético cambian los jugadores, pero son dos equipos que juegan de forma muy parecida"

Mirando al futuro, el entrenador del Cádiz ve pocas diferencias en los estilos del Eibar y del Atlético de Madrid, los dos próximos rivales. "Son dos partidos muy parecidos donde cambian los jugadores, pero son dos equipos que juegan de forma muy parecida tanto por donde circula y por donde no. ¿Cuál es su forma de ganar los partidos? La de no perderlos. Son dos entrenadores y dos equipos muy parecidos, pero cambia en que en uno está Luis Suárez, Coke, Carrrasco... y en el otro está Kike, Enrich... Cambian los jugadores, pero más o menos es lo mismo. Lo que tenemos que hacer como equipo es manejar el partido para llevarlo bien y que cada jugador sepa en cada momento quien tiene delante". Y tuvo palabras para Diego Simeone: "Dicen que es bueno porque hace correr a los buenos y eso es muy complicado".

Veira recordaba la alegría de ganar al Real Madrid, algo que también logró en su época de técnico en el Carranza, con la ayuda de Ramón Blanco, aunque preguntaba a Cervera por el verdadero objetivo esta campaña. "Cien por cien mantenerse en Primera. El objetivo es llegar al final con posibilidades de mantenernos en Primera. Hacer los 40 puntos va a ser muy difícil. Nosotros el partido del Madrid no es más que tres puntos que nos ayudan a quedarnos en Primera. No es nada más. Es verdad que personalmente puedes decir que has ganado en el campo del Madrid. Yo lo hice como futbolista y lo he hecho como entrenador. Nos podemos llevar ese recuerdo, pero lo único que hace es acercarnos un poco más a Primera. No nos debemos equivocar. Cuando tenemos una victoria sonada como la nuestra le digo a los jugadores y a los compañeros que esto va a ser que ese equipo baje los brazos y tenga problemas".

Como ha comentado en otras ocasiones, hace ciertas distinciones con la lectura de la estadística, "Utilizo los datos que a mí me interesan, los que yo creo que son importantes en el fútbol. Por ejemplo, los lanzamientos de córner no es un dato que mucha gente utilice. Si nos lanzan habitualmente diez, me preocupa mucho porque sé que al final eso me va a penalizar. Eso quiere decir que el equipo contrario ha llegado como mínimo diez veces con peligro a nuestra portería. Y eso no es bueno. Hacer muchas faltas me preocupa también. Contra el Real Madrid hicimos cinco faltas en todo el partido, eso quiere decir que el partido está bien jugado". Y continuaba con la capacidad de sus pupilos, el rendimiento. "Me preocupa mucho. Nosotros hemos sido durante los últimos años de los equipos que más corría de la categoría. Y dejamos de hacerlo y nos preocupó, pero pasamos a ser el equipo que corría a más velocidad".

"El VAR es importante para que el fútbol sea más justo, aunque creo que ahora mismo no se está utilizando bien"

Con los problemas que está viviendo el Cádiz con el VAR, la pregunta sobre el videoarbitraje era obligada desde Argentina, donde también han visto los errores que han perjudicado a los amarillos. "Tengo que tener calma con la contestación porque estoy expedientado. El VAR vino para solucionar cosas y el VAR está en boca de todo el mundo todos los domingos y parece que trae algo más. Creo que es bueno, la metodología es buena, pero se debería distanciar. Creo que debería haber unas personas en el VAR que no fueran árbitros, que no pertenecieran al colectivo arbitral, que fueran ajenos y no sintieran ningún apego al señor que está pitando ese partido. Tendrían que ser futbolistas o gente que haya estado muy vinculada al mundo del fútbol. Es importante para que el fútbol sea más justo pero creo que ahora mismo no se está utilizando bien. Se irá aprendiendo día a día pero ahora mismo quedan muchas cosas por aprender de ese arma que se está utilizando", explicaba.

Como todos los entrenadores, sabe que su maleta tiene ruedas cuando perder se convierte en norma. Admite que lo lleva "mal, muy mal". "Y el día que no se lleve mal uno tiene que pensar muy seriamente si todavía está enchufado a la profesión como debe estar. Yo admiro al Cholo como después de ocho nueve años vive los partidos en el Atlético como el primer día. Se lleva mal perder, te vas casa pesando que la culpa es tuya, que algo has hecho mal. Y quieres cambiarlo todo para el día siguiente, cuando no debe ser así. La angustia de perder, del cargo, de poder ser despedido. No debería ser así, pero va en nuestra profesión. Y debes buscar ayuda de afuera para intentar calmar los nervios. No se lleva bien".