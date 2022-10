Cervera se acuerda del Cádiz CF en su presentación como entrenador del Oviedo

El nuevo entrenador del Real Oviedo Álvaro Cervera, explicó en su presentación como nuevo técnico del conjunto azul que, casi un año después de salir del Cádiz CF, volvía a picarle el gusanillo de entrenar y que no tuvo que pensarse mucho la oferta carbayona: "tuve la suerte de que me llamara uno de los equipos que pensaba que podía venirme bien".

El ecuatoguineano recalcó que el Oviedo era uno de los clubes "marcados en rojo" en su agenda, y se mostró encantado por la entidad de la institución y por el nivel de una plantilla que, de haber podido, habría confeccionado de manera muy similar a la que actualmente tiene el equipo.

"Le hubiera hecho algunos retoques, sí, pero esta plantilla tal y como está tiene muchas cosas de las que tendría un equipo que hubiese hecho yo. Ahora mismo es un equipo un poco tristón, que está esperando a que le pase algo bueno y es lo que todos estamos esperando. Creo que solo necesita que el viento vaya un poco a favor", señaló el nuevo míster azul.

Tras solo dos días dirigiendo al bloque carbayón, Cervera cree que lo más importante en esta fase pasa por intentar que el equipo "sepa qué tiene que hacer en el campo", algo en lo que trabajará a diario en El Requexón para que el equipo consiga el lunes el objetivo de ganar al Málaga.

"Que sepan qué hace, y si eso les da para ganar, mucho mejor. Lo poco que yo pueda aportar ahora, que se viese y les sirva para sentirse más cómodos en el campo y, a ser posible, ganar. Hay que intentar que no piensen tanto, hablar de más satura: hablar poco y muy concreto, con cosas que puedan hacer", apuntó.

En ese sentido, lo único que realmente preocupa al entrenador carbayón son las seis bajas que tiene el equipo, un hándicap que le obliga a recolocar a gente fuera de sus posiciones -a priori solo tiene un central disponible- y le deja descubiertas otras.

Cervera reconoció también que aspira a alargar su situación en Oviedo siempre que se sienta cómodo en la capital asturiana y subrayó que el objetivo es salir de la mala situación del equipo, que afecta en lo clasificatorio, pero también en lo anímico: "son realidades que van unidas, así que el objetivo ahora es salir de ahí y luego, en función de cuándo y cómo lo hagamos, veremos".

"Fueron muchos años en el Cádiz, y al principio lo pasas mal por el cariño y por todas las cosas que salieron bien. Agradecí incluso estar tranquilo, ver el fútbol desde fuera un tiempo. Sin embargo, ya estaba en otra fase nueva en la que no lo veía sino que lo sufría porque quería analizarlo otra vez. No me costó decidirme, tenía ganas de volver a entrenar", comentó Cervera.