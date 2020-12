Cervera: "Debemos mantener siempre una actitud y una intensidad"

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz CF, atendió a los medios de comunicación al acabar el encuentro en Ribadumia. A pesar del deber cumplido, al técnico le quedaba cierto sabor amargo por no ver la diferencia que se espera entre un conjunto y otro.

“No se ha visto que fuéramos muy superiores. Se veía que había un equipo con algo más de calidad en los jugadores, pero por lo demás no he visto nunca esa diferencia. En pretemporada juegas partidos parecidos a este y ves más diferencia pero hoy ha sido más igualado”.

Se le cuestionó por al esfuerzo y el físico del equipo durante los 90 minutos. “Nosotros tenemos un problema, que si bajamos un poco pasamos de ser buenos a ser muy malos. Debemos mantener siempre una actitud y una intensidad, pues de lo contrario te metes en muchos problemas. Por esa intensidad sí estoy contento”, apuntaba antes de añadir que “han salido jugadores que necesitan ponerse bien porque no lo han estado”. “Se ha visto un partido disputado”.

Su opinión sobre el formato de la Copa del Rey le llevó a decir lo siguiente: “No me gusta el formato. Los torneos deben ser justos y que gane el mejor. Parea mí lo justo es un sorteo y que juegues contra quien te toque. Entiendo que se haga así y que se ayuda al pequeño, pero hay que ayudar al pequeño sin menospreciar al grande. Venir a Ribadumia entra dentro de lo posible. Esta Copa está hecha para que al final lleguen ciertos equipos y otros se queden en el camino. Yo juego la Copa del Rey sabiendo que no la voy a ganar y yo juego cualquier competición, la que sea, y la quiero jugar con la opción de hacer algo. Quiero tener alguna posibilidad de ganar. Y esta competición hay muchos equipos que no tenemos ninguna posibilidad de ganarla.

El susto lo dio Bodiger, que tuvo que ser sustituido porque quedó noqueado y dando muestras de estar desorientado. Tuvo que ser trasladado a un centro sanitario. “El chico estaba bien pero los compañeros me decían que no se acordaba de la jugada ni sabía dónde estaba. Que le habíamos ganado el otro día al Barcelona y por qué estábamos aquí. El decía que se encontraba bien pero no sabía dónde estaba. En ese momento nos hemos puesto nerviosos”.