Cervera: "Debemos ser fuertes en casa"

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ofreció el martes la rueda de prensa previa al encuentro contra el Mirandés que se disputa en el estadio Carranza el miércoles 15 de enero.

Reacción tras la eliminación en la Copa: "Podemos entrenar todas las semanas pensando en la Liga. No me gustó perder, pero la realidad es que estamos fuera. No estaba contento pero ya tenemos partidos por delante y lo importante es la Liga. Puede ser positivo estar centrado sólo en la Liga, pero por el tema deportivo no estoy contento porque debíamos haber hecho un partido completo, pero nos pasan lo de siempre, que equipos que no tiran a gol te acaban marcando. Y además tenemos la secuela de Fali, que va a ser importante".

Eliminados 16 equipos de Segunda A: "La Copa del Rey es una competición hecha para que la jueguen unos y la ganen otros. Los que estamos en medio jugamos fuera de casa ante equipos buenos y hacemos rotaciones. Es así cómo está organizada, aunque el deporte debe igual para todos".

Bajas para el partido contra el Mirandés: "No están Fali, Sergio Sánchez, Jurado, Salvi, Marcos Mauro, José Mari, Garrido y Quezada. José Mari se entrena pero sólo podría jugar 15 ó 20 minutos"

Lesión de Fali: "Puede ser una cosa de un mes o de dos o tres meses. No se sabe todavía. Habrá que pensar si se hace algo o no cuando se sepa algo".

El centro del campo: "No es un partido para retrasar a Álex Fernández, no es para jugar alegremente. Están Bodiger y Sergio González".

Lesión de Sergio Sánchez: "Tiene problemas. Se empezó a quejar del sóleo o el gemelo y no acaba de recuperarse. Los jugadores que juegan poco es más cuestión de ellos que de nosotros que se vayan en enero. Tiene un comportamiento normal y él debe decidir".

Espino: "Se despista en algunas cosas fundamentales para el entrenador. Cuando llevas tiempo jugando uno se puede olvidar de cosas".

El Carranza: "Cualquier objetivo se consigue en casa siempre. Debemos ser fuertes en casa si queremos llegar lo más arriba posible".

El Mirandés: "Es un equipo muy peligroso y más fuera de casa. Sabe a qué juega, control y pase. Concede algunas cosas pero arriba es muy peligroso. Si lo tratas de tú a tú lo puedes ganar".