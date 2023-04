'Caso Choco Lozano': Se gestiona con normalidad

El 'caso Choco Lozano' ha estado en la comparecencia de prensa del entrenador del Cádiz CF, como previa del choque contra el Espanyol. Es inevitable que se hable de un jugador que lo tiene todo atado con el Getafe para jugar en el equipo madrileño la próxima temporada. La cuestión es legalmente correcta si nace a partir del pasado 1 de enero, aunque éticamente pueda dejar que desear al estar el Cádiz CF y el Getafe peleando por el mismo objetivo.

Sergio González ha respondido a la cuestión. "Se gestiona desde la normalidad. Cuando acabas contrato puedes hacerlo. Es un profesional y no le veo un ápice de relajación, pero el presidente se anticipó a esas armas y fichó a gente", recordaba el técnico al referirse a la llegada en el pasado mes de enero de jugadores como Roger Martí, Sergi Guardiola y Chris Ramos, todos de corte ofensivo como el Choco Lozano.

El técnico del Cádiz CF recordaba este miércoles que "en el por si acaso, el presi se anticipó". "Me ciño en ser el entrenador y sacarle lo mejor. Lo miro a los ojos, él pelea por jugar y es lo que me llega a mí. No tenemos nada que reprocharle a nivel de entrenos, pero hay compañeros que están mejor".

Con estas palabras zanjaba Sergio González un asunto que no le llega a incomodar, pero que sabe que no es agradable. El ariete hondureño lo va a tener complicado para contar con protagonismo de aquí al final de Liga, si bien es peor que su salida se va a producir de una manera que ninguna de las dos partes hubieran deseado.

El ariete ha perdido protagonismo de manera evidente. Ha pasado de ser titular en 12 partidos de la primera vuelta a ejercer el papel de suplente en la segunda. Ha participado en sólo cinco de los diez envites de la segunda vuelta, todos después de la primera parte.El hondureño no ha jugado un solo minuto en los dos últimos encuentros. En el reciente choque del Cádiz CF contra el Real Madrid, jugaron todos los delanteros menos él (Sergi Guardiola y Chris Ramos en el once inicial y Roger Martí y Álvaro Negredo desde el banquillo). Es el último de la fila a día de hoy.

Lozano está firmando su peor campaña. No ha marcado un gol y es difícil que pueda hacer alguno porque la tendencia es que cada vez juegue menos.