El Cádiz CF viaja a Almería con Ledesma e Iza Carcelén

El Cádiz CF desarrolló el viernes 17 de marzo el último entrenamiento de la semana antes de enfrentarse el sábado al Almería en el Power Horse Stadimum en el choque correspondiente a la 26ª jornada de Liga.

Tras la sesión celebrada en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real), la expedición cadista se desplazó a Almería en un vuelo que tomó desde el aeropuerto de Jerez.

Al contrario de lo que suele ser habitual, en esta ocasión el club no dio a conocer la convocatoria. Forman parte de la expedición Jeremías Conan Ledesma e Iza Carcelén.

El portero está sancionado con cuatro partidos de suspensión el lateral derecho con tres. En principio no pueden participar en el partido contra el Almería, pero la entidad cadista está utilizando todos los recursos legales que están en su mano para intentar que puedan estar a disposición del entrenador.

El cancerbero y el defensa fueron castigados por el Comité de Apelación, que desestimó las alegaciones presentadas por el Cádiz CF para intentar evitar la sanción federativa.

El siguiente paso que dio fue el club tampoco dio resultado al rechazar el recurso el Comité de Apelación. La entidad cadista ha acudido al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), al que pide la suspensión cautelar de las sanciones mientras resuelve el recurso.

La esperanza de los amarillos es que llegue la cautelar y tanto Ledesma como Iza Carcelén puedan entrar en el once inicia. No parece nada fácil. Lo normal es que no puedan jugar, pero el club agota todas las opciones posible para intentarlo.

En el caso de que no figuren en la alineación, David Gil defenderá la portería y Raúl Parra se hará cargo del lateral derecho, como ya confirmó el jueves Sergio González. Será la primera titularidad de ambos con el Cádiz CF esta temporada.