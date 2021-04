El Cádiz CF sube otro puesto en Primera

Aunque se trata de un dato estadístico, el Cádiz CF puede presumir de haber ascendido una posición en la clasificación histórica de Primera División, que contabiliza la suma de puntos de los equipos en la máxima categoría. El conjunto gaditano ha pasado de ser el 33º al 32º, gracias a su empate en Valladolid (1-1).

El Cádiz CF comenzó la actual campaña en el puesto 33º en esa clasificación histórica, si bien era más que posible dar caza al equipo que estaba por encima, la desaparecida UD Salamanca, que, por lo tanto, no tiene posibilidad de sumar puntos y al igual que ha sucedido ahora con el equipo de Álvaro Cervera, en los próximos años serán otros los que irán superando su posición.

Los amarillos ocupan ahora la posición 32ª gracias a la igualada en el José Zorrilla que ha roto la igualdad de la clasificación histórica que mantenía con el conjunto salmantino. Ahora el Cádiz CF cuenta con 378 puntos -por 377 de la UD Salamanca-, después de 13 temporadas en las que ha ganado 113 encuentros, ha empatado 135 y ha perdido 231. Suma 419 goles a favor por 709 en contra.

Al tener muy encauzada la continuidad en Primera, el Cádiz CF seguirá mejorando esos registros en los encuentros que restan del presente curso (cinco) y en los del próximo. El objetivo cercano es alcanzar al Real Murcia, un histórico que está condenado a competir la próxima campaña en la nueva Segunda RFEF -la cuarta categoría nacional-, que tiene 445 puntos; es decir, 67 más que el conjunto gaditano. Las matemáticas dicen que es posible llegar a esa cifra entre lo que queda de la actual campaña y la siguiente, pero la realidad refleja la dificultad de que un equipo como el Cádiz CF se mueva en ese baremo. Sólo si es capaz de enlazar varias campañas en la elite podrá alcanzar al Real Murcia, ya que más arriba (puesto 30º) queda aún lejos un Tenerife que tiene 510 puntos.

El Cádiz CF no se encuentra mejor situado en esta clasificación histórica como consecuencia de su largo peregrinar por el desierto de la Segunda B -no de forma continuada- entre 1994 y 2016, ya que al estar tanto tiempo fuera de Primera División no pudo contabilizar a efectos de puntos. De hecho, los años dorados del cuadro cadista en la élite -entre la mitad de la década de los 80 y hasta 1993- son los que reforzaron sus números para que actualmente está en ecuador de una clasificación histórica compuesta por 63 equipos.