El Cádiz CF recurrirá una de las dos tarjetas que vio Luis Hernández en Getafe

La plantilla del Cádiz CF ya traslada su mente al próximo compromiso liguero que le llevará al estadio Santiago Bernabéu el próximo jueves 10 de noviembre para enfrentarse al Real Madrid en la 14ª jornada de Liga, la última programada antes del obligado parón por el Mundial de Qatar.

Tras obtener un empate sin goles en el terreno del Getafe el pasado sábado, el equipo amarillo empieza a prepararse para la complicada visita al gigante blanco. La principal preocupación en el bando cadista radica en el eje de la defensa que de pronto se ve mermado tras las lesiones sufridas por Víctor Chust y Fali y la expulsión de Luis Hernández en el Coliseum Alfonso Pérez. Momo Mbaye está en el dique seco, baja hasta después del evento mundialista.

El único central disponible a día de hoy es Juan Cala. Es el que acumula menos minutos en lo que va de temporada 2022/23: 19 en el duelo ante el Girona y 45 frente al Getafe.

En el club se ponen manos a la obra para, además de Cala, intentar que Sergio González pueda contar al menos con Luis Hernández, que no está lesionado pero sí puede ser sancionado. El objetivo es evitar el castigo.

El madrileño vio la cartulina roja al recibir doble amonestación por parte de Alejandro Hernández Hernández. Las dos tarjetas, en el minuto 27 y en el 100, fueron por el mismo motivo según explicó el árbitro en el acta: golpear con el brazo a un adversario de forma temeraria en la disputa del balón.

La entidad cadista se dispone a presentar un recurso ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con el que tratar de que la primera cartulina que vio Luis Hernández quede anulada.

El colegiado mostró la tarjeta al zaguero en el 27 por una acción producida con el juego ya detenido. En el club consideran que si ya no estaba el balón en juego la acción posterior no debe ser tenida en cuenta más allá de que la falta cometida por el futbolista del Cádiz CF sobre el delantero local Enes Unal no era merecedora de amonestación. En este último asunto no puede entrar el club al tratarse de una interpretación del colegiado difícilmente rebatible.

Si Competición retira la primera cartulina, Luis Hernández formará parte del once inicial del Cádiz CF en el Bernabéu. De lo contrario, será una baja sensible al ejercer de titular indiscutible desde que aterrizó en el cuadro amarillo en el mercado de invierno de la campaña 2021/22.