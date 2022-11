Sergio González: "El partido no acaba hasta que el árbitro pita"

El entrenador del Cádiz, Sergio González, compareció en la sala de prensa del Coliseum Alfonso Pérez moderadamente satisfecho por el punto conquistado y visiblemente contrariado por una última acción local que pudo suponer el triunfo madrileño. Intentamos no darle a la afición golpes emocionales en los últimos minutos, pero creo que todos los partidos están siendo de mucho vaivén. No podemos pensar que con la falta que teníamos al final el partido estaba finiquitado, porque luego nos han hecho una contra de dos contra dos. El partido no acaba hasta que piten".

Apuesta en la pizarra. "Buscábamos darle continuidad al gran partido del otro día contra el Atlético, por eso saqué el mismo once inicial. Con Brian y Bondonga buscábamos superioridad por las bandas. En la segunda parte hicimos los cambios buscando frescura en las piernas".

Las tarjetas. "Es muy difícil. Si las ha sacado, pues toca aceptarlo y para adelante. La expulsión de Luis Hernández es una acción en la que es ganador en todos los duelos aéreos, para mí no es tarjeta, pero ha sido así".

Los lesionados. "La sensación con Víctor (Chust) es que es del recto, un problema más importante que una simple contractura. Casi seguro no estará para el próximo partido. A Fali se le estaba subiendo mucho el isquio, ha aguantado hasta el descanso para no ocupar una ventana y luego hemos pensado en dejarlo en el vestuario pensando también en el próximo partido".

Bajas para el Bernabéu. "No se puede elegir. Momo no va a estar seguro, Víctor tiene mala pinta y está prácticamente descartado. Fali, al ser una sobrecarga, confío en que podamos recuperarle. Si llega Fali, bien, y si no tendremos que reinventarnos. Quizás un cambio de posición nos dé resultado".

El mercado de invierno. "Ahora hay que descansar bien e ir al Bernabéu sin descartar la sorpresa, luego la Copa y después salir al mercado de invierno a ver si podemos encontrar alguna cosita".

Balance de las 13 jornadas. "Yo querría tener 17 o 18 puntos y estar más arriba. Hay que dividir en fases lo que va de competición: los primeros cinco partidos no dimos con la tecla. Pero a partir de la jornada 6 es un Cádiz más reconocible, un buen nivel exceptuando el partido de Vallecas, que es una mancha".