Juan Cala: "Fuimos merecedores de algo más"

El central lebrijano Juan Cala atendió a los medios al finalizar el partido del Cádiz ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. “Ha sido un partido con muchos contratiempos en la primera mitad, con los cambios de dos defensas. Hubo que cambiar la pareja de centrales. En mi caso sólo había jugado poco más de 20 minutos en toda la liga”, recuerda el zaguero, que destaca la mejoría de los visitantes tras el descanso.

“Después de eso, el equipo se recompone bien. El equipo es meritorio de algo más, en la segunda parte. Creo que fuimos superiores en juego. El Getafe nos llevó al límite, tuvo sus ocasiones porque juega en casa, pero nosotros también tuvimos ocasiones para conseguir algo más”.

El final del partido. “Cuando el Getafe se queda con dos menos tuvimos que llevar a otro sitio, no lo hemos leído bien. Hemos perdido a Luis por un duelo que no debía haberse producido. Cuando el partido no se ha ganado en 90 minutos, que no se pierda en dos. Hemos perdido efectivos al final para el partido del jueves”.

Rubén Alcaraz

El mediocentro Rubén Alcaraz, que saltó al campo en el segundo tiempo, destacó al finalizar el encuentro el buen momento del equipo. “Creo que hemos competido bien, que veníamos de buena dinámica los dos. Queríamos los tres puntos y nos sabe a poco no haber podido conseguido la victoria”.El equipo está en el buen camino. “Estamos a buen nivel, lo hemos demostrado, hemos estado cerca del gol. Trabajando de esta manera los resultados van a llegar”.

Un partido disputado. “La igualdad en Primera es máxima y hoy se ha demostrado. Nosotros sabemos cuál es nuestra línea a seguir y por ahí debemos seguir”.