Uno de los suplentes de lujo del Cádiz, Iván Alejo, ha atendido hoy a los medios de comunicación al acabar el entrenamiento. Una cita en la que el jugador ha reconocido la dificultad de tener un sitio fijo en el once inicial. "Cuando el equipo está en una situación como la que se encuentra, todo el mundo rinde bien y es complicado entrar en el once. Ahora hay que currar como el que más y ganarme la confianza del míster. Ojalá siga así el equipo en esta dinámica", apuntaba el extremo antes de añadir que "la cuestión individual queda en un segundo plano porque el equipo está trabajando muy bien". "A todos nos gusta marcar goles, pero estoy feliz por el otro día porque ganamos en un estadio donde nadie lo ha hecho todavía".

El periodo de adaptación de este futbolista sigue cumpliendo ciclos hasta alcanzar su mejor momento. "Me estoy adaptando bien al sistema del míster. Sabía que aquí tenía que correr mucho e ir para atrás. Queda poquito para ver al Iván Alejo que tiene que ser para este equipo".

El sábado vuelve a La Rosaleda, donde jugó en calidad de cedido la pasada campaña. Los problemas institucionales de loa blanquiazules salió a relucir. "El club está en una situación complicada pero no soy quien para opinar. Estoy muy agradecido al Caminero y a Al-Thani. A pesar de que tengan muchas bajas, sabemos que es un partido muy complicado porque todos los jugadores que pueden jugar lo han hecho en Primera División". Iván Alejo agrega que "es un partido más, un partido normal, sabiendo de las dificultades de La Rosaleda".

No ve favorable para los amarillos el debate abierto por el intento del Málaga para aplazar el encuentro. "Que se hable del tema de la suspensión puede perjudicarnos. Para bien o para mal está el fair play financiero y los clubes tienen que hacer las cosas sabiendo que pueden tener jugadores que pueden ir con sus selecciones. Nosotros no contemplamos otra cosa que no sea jugar; la norma es igual para todo y sería injusto que se aplazara. De puertas para afuera -continuaba- se dicen muchas cosas, de puertas para adentro preparamos el partido para jugar en Málaga. Si se aplaza estaríamos en desventaja. Es el club el que tiene que hablar de esos temas".

La situación clasificatoria del Cádiz permite ver las cosas desde un prisma muy favorable. "Si hablan de nosotros es que estamos haciendo las cosas bien. El míster tiene un librillo claro y le ha ido muy bien. Ahora no nos llegan palos porque somos un equipo que estamos ganando, pero queda muchísimo todavía". A pesar de su juventud, Alejo apela a la lógica y mantiene la calma. "Es normal y entiendo a la afición y a la ciudad. El Cádiz es un histórico de España y Europa, y todo el mundo quiere regresar a Primera. Tenemos un cuerpo técnico que no nos deja confiarnos y nos hace tener los pies en el suelo. Tenemos mucha ilusión y se habla dentro del vestuario del ascenso, pero con la tranquilidad de que quedan 32 jornadas. La gente te da ánimos y está muy ilusionada, pero no queremos volvernos locos porque esto es muy complicado".