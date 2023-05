Las peñas del Cádiz CF que asistirán al partido contra el Atlético de Madrid

El Cádiz CF afronta una misión harto complicada el miércoles 3 de mayo. Se enfrenta al Atlético de Madrid en el estadio Cívitas Metropolitano en el choque correspondiente a la 33ª jornada de Liga que se disputa entre semana.

El conjunto amarillo visita al equipo más en forma del campeonato al que además nunca ha vencido a domicilio. A lo más que ha llegado es a rascar un empate en 14 envites. Los hombres de Sergio González tratarán de dar la sorpresa para avanzar un paso más hacia el objetivo de la permanencia en Primera División.

El cuadro gaditano no estará solo en la capital de España. El día y la hora del partido no son los más apropiados para la asistencia de los aficionados, sobre todo para los visitantes, pero no faltarán seguidores del equipo amarillo en la grada del templo rojiblanco.

Siempre que juega el Cádiz CF es un día especial y el miércoles no es una excepción. Gaditanos que viven en Madrid y alrededores tienen una oportunidad única para apoyar 'in situ' al equipo de sus amores. Así lo harán, aunque también llegarán aficionados de otros puntos de la geografía española.

Al menos ocho peñas del Cádiz CF estarán representadas en el Metropolitano, informa la Federación de Peñas. No faltarán las que están radicadas en Madrid, como la 1910, Chulap@s Cadistas y Km 0 Cádiz 2. Llegarán también integrantes de Morcilla Amarilla (Burgos), Exilio Cadista (Sevilla), Barrosa Amarilla (Chiclana y Punta Cana), Camaleón de Rota y 4 Gatos (Cádiz). Allí estarán los incondicionales ofreciendo todo su aliento a un equipo que buscarán la campanada.