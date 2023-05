Sergio González: "El Atlético de Madrid es una apisonadora"

El Cádiz CF no quiere regalar nada en el Cívitas Metropolitano. Todo lo contrario. Está dispuesto a presentar batalla en el estadio del Atlético de Madrid el miércoles 3 de mayo pese a que se trata de un partido muy complicado. Así lo anunció el entrenador del conjunto amarillo, Sergio González, en la rueda de prensa previa que ofreció el martes.

Era inevitable que saliera a relucir el reciente encuentro ante el Valencia, aún presente sólo dos días después de haberse disputado. Lo contó el técnico: "Teníamos un match ball, era trascendental y estamos descomprimiéndonos de lo que vivimos, estamos soltando la tensión pero pendientes de una nueva jornada que tenemos por delante".

En el vestuario del equipo amarillo son conscientes de la dificultad que entraña el partido. El Atlético "es un rival muy fuerte, es una apisonadora, muy contundente y con un gran nivel en casa, pero vamos a intentar competir y hacer daño, intentar acentuar sus pocas debilidades", expuso Sergio González.

"Queremos hacer un gran partido, competir y seguir alimentándonos para el tramo final de la temporada", resaltó sin dejar de tener los pies en el suelo. Lo dejó muy claro: "El otro día (contra el Valencia, dimos un paso de gigante pero aún queda mucho, no podemos despistarnos. Cada jornada es importante".

Habrá movimientos en la alineación del Cádiz CF. "Se trata de poner un equipo que piensas que puede tener más opciones. Hay que gente que acumula muchos minutos y otros que no lo tienen. Es un partido muy importante para nosotros y va a haber modificaciones porque hay muchos partido acumulados".

"La línea entre el que no juega es muy fina, hay futbolistas que tienen que demostrar su valía", indicó el entrenador sobre las novedades que puede haber en el once antes de referirse al último encuentro sin olvidar el que toca.

"Las sensaciones estuvieron a flor de piel el otro día, con un pico alto emocional. El miércoles tenemos un parido importante, son tres puntos valiosos y buscaremos sacar un once potente para hacer frente a un rival poderoso", afirmó el míster. "Es una oportunidad bonita jugar contra el Atlético de Madrid".

Apuntó algo más el inquilino del banquillo cadista: "Intentaremos acertar, debemos manejar el tema del desgaste. El que salga estará preparado para jugar. Los que han dejado de ser titulares por circunstancias ahora puede que juegue, estoy convencido de que los que salgan van a hacer un buen papel".

De vuelta al duelo ante el Valencia, dijo que "hubo cuotas muy altas de sufrimiento, hace tiempo que no vivía un partido así, hay que alabar la respuesta de los jugadores, todos con un desgate brutal, el fútbol fue justo con nosotros".

Pero ahora está enfrente el Atlético, "un rival que está a un nivel muy alto, muy fiable en defensa, sacrificado en cobertura y basculación, con muchos registros arriba…" ¿Qué puede hacer el Cádiz CF? "Intentar hacer un parido incómodo a un rival grande. Si nos ven con una intensidad como la de ellos, mucho mejor".

"Vamos con la idea de competir ante un gran equipo, es un partido de nivel, a los jugadores les gusta enfrentarse a los mejores, para ellos es una gran motivación", aseguró el técnico.

¿Cómo debe emplearse el conjunto amarillo en el Metropolitano? "Tenemos que ser fuertes, solidarios y hacer nuestro trabajo defensivos, y con el balón hacerles correr hacia atrás".

Lo que tiene claro el técnico es que no se debe perder la competitividad. "Es el camino a seguir, no perder nuestro ADN. Hay que competir, que nadie nos pueda reprochar nada, hacer un gran partido y buscar situaciones que nos hagan tener opciones".

¿Por dónde pasan las opciones del Cádiz CF? "Salir airosos de las fases de sufrimiento y aprovechar el momento que tengamos", explicó Sergio González.

El inquilino del banquillo cadista avisó de que la permanencia aún no está conseguida. "Tenemos 35 puntos y tenemos que lograr cinco o seis para llegar a 40-41. El otro día nos quitamos un peso de encima pero no hay nada hecho. Esto no para. Dimos un gran paso pero queda mucho por hacer".