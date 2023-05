Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el Atlético de Madrid

El liberador triunfo (2-1) sobre el Valencia da paso a unos de los desafíos más complejos que afronta el Cádiz CF en plena recta final de la temporada 2022/23. Y es que el conjunto amarillo se enfrenta al adversario más en forma en este tramo del campeonato. Y además lo hace como visitante ante un Atlético de Madrid que desde el comienzo de 2023 va como un tiro en general y en su feudo en particular.

La 33ª jornada irrumpe entre semana sin apenas respiro. Una paliza para los futbolistas de todos los equipos, sumisos frente a un calendario frenético que pone a prueba su salud. En este caso, miércoles de fútbol con nocturnidad en un duelo que el Cádiz CF encara sin la presión del pasado domingo pero con la sana intención de dar una sonora campanada. Una misión casi imposible dada la evidente diferencia entre uno y otro y el peso de la historia, claramente en contra de los gaditanos. Nunca han ganado en territorio colchonero.

La lógica apunta a una victoria rojiblanca, aunque nada se puede dar por sentado de antemano. Los de Sergio González tienen la oportunidad de presentar batalla y explorar las opciones de éxito. El fútbol es una caja de sorpresas como quedó demostrado en la primera vuelta cuando los gaditanos se impusieron 3-2 en el Nuevo Mirandilla. Mucho han cambiado las cosas desde aquel envite a finales del pasado mes de octubre.

En el arranque de mayo, cada escuadra pelea por su objetivo. Los madrileños, sin desgaste europeo (quedaron apeados de la ‘Champions’ en noviembre), por el reto menor arrebatar la segunda plaza al Real Madrid. Los amarillos, por una permanencia que no está asegurada y aún deben certificar.

La calculadora de puntos quizás no contempla ninguno en esta cita para el modesto que parte con 35 con cuatro de ventaja sobre la zona de descenso. Pero se dispone a intentarlo. Todo lo que sea añadir algo a la cuenta en la capital de reino supondría un extra en la incesante lucha por la salvación.

Para buscar la hazaña, Sergio González apostará por la frescura de los jugadores que acumulan menos minutos. Pesa el cansancio y también las bajas por sanción (Luis Hernández, Fede San Emeterio y Rubén Sobrino) y por lesión (Brian Ocampo, Víctor Chust y Roger Martí). Viajaron a Madrid 22 futbolistas, incluidos dos canteranos.

La alineación es imprevisible. Se avecinan cambios a falta de saber hasta dónde llega el alcance de las rotaciones. Los jugadores que salten al césped deberán estar preparados para resistir el continuo asedio de los rojiblancos, inspirados en ataque en los últimos tiempos bajo el liderazgo de Griezmann. Del buen hacer en materia defensiva depende las posibilidades de regresar con al menos un punto.

En el bando rojiblanco, son bajas Oblak, Savic, Reinildo y Marcos Llorente, habituales titulares que se han perdido los últimos partidos sin que su equipo se haya resentido. Memphis se lesionó ayer es difícil que pueda jugar. El Atlético vuelve a su terreno tras ganar (2-5) en Valladolid. No es descartable que Diego Simeone haga algún movimiento en el once que, en cualquier caso, no restará potencial a un equipo que vive su mejor momento de la temporada.

Alineaciones probables

Atlético de Madrid: Grbic, Molina, Witsel, Giménez, Hermoso, Carrasco, De Paul, Koke, Lemar, Griezmann y Morata.

Cádiz CF: Ledesma, Iza Carcelén, Jorge Meré, Momo Mbaye o Fali, Arzamendia o Espino, Diarra o José Mari, Rubén Alcaraz, Álex Fernández, Bongonda, Lozano o Sergi Guardiola y Negredo o Chris Ramos.

Árbitro: Soto Grado (riojano).

Estadio: Cívitas Metropolitano (22:00/DAZN).