Quique Pina sale de nuevo a escena

Continúa el tira y afloja entre el Cádiz CF y Quique Pina, después de los últimos 'lanzamientos' de comunicados. El 26 de octubre el club emitía uno para responder al murciano, quien, a su vez, ha sacado a la luz este martes otro a través de uno de sus abogados, Antonio José Madrid Osete.

El comunicado que firma este letrado en nombre de Calambur SL dice lo siguiente:

"Ante el comunicado de prensa del Cádiz CF.

En mi condición de abogado de las mercantiles Calambur Intermediaciones, S.L., así como de Quique Sport, S.L. y ante el comunicado del Cádiz Club de Fútbol, SAD, recientemente publicado me veo en la obligación de aclarar unas serie de hechos, así como a exigir una inmediata rectificación por parte del Club.

El comunicado de prensa se ampara en el anonimato del Club, sin que persona alguna lo firme y se haga responsable de su contenido. En un acto de cobardía se publica una nota carente de cualquier tipo de rigor, anónima (y no es de extrañar que ni siquiera la firme el Presidente) y con errores de todo tipo.

En primer lugar, he dejar claro que ni la mercantil Calambur Intermediaciones, S. L., ni la mercantil Quique Sport, S. L. jamás han sido condenadas, ni consta resolución judicial en su contra, siendo empresas que obtuvieron sobreseimiento libre en todas los procedimientos en los que estuvimos personados. El que suscribe es quien se ha encargado de la defensa de dichas mercantiles y he obtenido sobreseimientos libres de las dos sociedades tanto en la pieza principal, como en las dos que dimanaron de ésta. Sobreseimiento libre significa que ni siquiera han sido juzgadas ya que se dictó en la propia fase de instrucción e investigación. La Sentencia a la que se hace mención tiene su origen en un procedimiento en el que las dos sociedades obtuvieron SOBRESEIMIENTO LIBRE, razón por la que jamás fueron condenadas y motivó que no tuvieran participación alguna en dicha Sentencia. Para que pueda ser entendido por todos, jamás hubo una conformidad de la mercantil CALAMBUR.

Como quiera que la nota no está firmada no puedo más que decir que tendrá que responder el Consejo en pleno, ante las falacias vertidas contra Calambur, empresa a la que represento por afectar con infundios al buen nombre de la empresa.

Se dice en una serie de puntos que Enrique Pina hacía de intermediario, asesor y representante. Si realmente se dan cuenta de eso ahora el problema es de mayor entidad de lo que parecía. Cuestión distinta es que se pretenda hacer creer que al margen de sus salarios se cobró por parte de Calambur o de Enrique Pina importe alguno de comisiones o traspasos al Cádiz. De ser así, tan sencillo como ver alguna factura.

A Calambur no se ha desviado cantidad alguna que pueda suponer actividad ilícita alguna. El único desviado será quien pueda afirmar una falsedad así. Las cuentas de Calambur han superado numerosas inspecciones fiscales de forma satisfactoria y tiene su contabilidad depositada y regularizada ante el Registro Mercantil. Y sobre todo hay que destacar que jamás ha habido resolución judicial que condene, condicione o declare la actividad de Calambur. Se levantó el bloqueo impuesto en las primeras fases de la Instrucción, se alzó el bloqueo de activos, tales como el barco propiedad de la mercantil y se obtuvieron resoluciones judiciales que parecen voluntariamente obviar, o que no han sabido interpretar, o encontrarlas.

En el comunicado del Cádiz CF se afirma que D. Enrique Pina Campuzano cobró comisiones del club por fichajes, siendo falsa dicha afirmación. No consta, porque no se produjo cobro de comisiones, por parte de la empresa Calambur Intermediaciones, S. L., de futbolistas del Cádiz. Consultado al Sr. Pina, y contando con su autorización para expresar en este comunicado, se confirma que sólo ha cobrado y facturado del Cádiz los emolumentos procedentes de su contrato de gestión deportiva firmado por el Sr Vizcaino como presidente en la temporada 2016/2017 y la mitad de 2017/2018, como también el Presidente cobraba por llevar la gestión económica del Club.

Se omite que incluso el Sr. Pina asesoró al club de forma gratuita en el periodo anterior que dio lugar al ascenso a segunda división A y cediendo jugadores para el ascenso como Aridane, Álvaro García y Carlos Calvo procedentes del Granada. Jugadores que luego dieron grandes plusvalías al Cádiz CF al conseguir traerlos en propiedad sin coste alguno, además de ser determinantes para lograr el ansiado ascenso a Primera División.

Además, recordar que en Segunda A cuando el equipo asciende y directamente asume la gestión deportiva, consiguió que el club jugara el 'play off' de ascenso y se marcha, dejando en la temporada 2017/2018 al equipo en segunda división con las renovaciones de Álvaro Cervera, Salvi y Álvaro García que junto con los demás fichajes de esta época se logró posterior el ascenso a Primera División .

Por tanto, los injustificados salarios actuales del Consejo de Administración, anulados por un Juez con motivo de la impugnación del acuerdo en el que se fijaban 2 millones de euros, entran en contradicción con la gestión que llevó a cabo Don Enrique Pina Campuzano que solo puede ser calificada como impoluta y que solo reportó beneficios en lo deportivo como en la gestión del Club. Las falsas acusaciones y pretensiones del Cádiz por personarse como acusación particular y posteriormente como acusación popular no fueron admitidas por el Magistrado de la Audiencia Nacional, D. Santiago Pedraz, que expulsó hasta en dos ocasiones al Cádiz por carecer de interés alguno y no acreditarse ningún tipo de perjuicio derivado de la gestión del Sr. Pina, como se afirmaba falsamente.

Para finalizar, la afirmación de que tanto el Sr. Pina como la empresa Calambur Intermediaciones, S. L., han cobrado por comisiones derivadas de contrataciones de futbolistas del Cádiz, es tendenciosa y con la finalidad de difamar el prestigio de D. Enrique Pina, así como de la empresa. Se exige que se retire dicha afirmación o en su caso se emprenderán las acciones legales tendentes a resarcir los perjuicios ocasionados a la imagen y prestigio tanto del Sr. Pina como de la empresa"