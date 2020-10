Cádiz CF: Ledesma, candidato a mejor jugador de la Liga en octubre

El Cádiz CF está realizando un magnífico comienzo de temporada con el que está sorprendiendo a sus rivales. Las victorias a domicilio y frente al Athletic de Bilbao y el Real Madrid son la demostración palmaria de frenético esprint de salida de un equipo que brilla en el plano colectivo y también en el individual. El mayor ejemplo es el de Jeremías Conan Ledesma.

El cancerbero está siendo una de las sensaciones en Primera División, donde vive una nueva etapa en su carrera tras recalar en el Cádiz CF en calidad de cedido. Debutó como cadista en San Mamés y en cuatro partidos sólo cuenta con un gol en su portería, el que marcó Germán en el encuentro contra el Granada.

El arco del conjunto gaditano está cerrado desde el estreno de Ledesma y además el Cádiz CF no conoce la derrota desde que el meta se coloca entre los palos.

Sus buenas actuaciones le han llevado a vivir su primera concentración con la selección argentina (aunque sin llegar a debutar) y a entrar en una pre-lista de la albiceleste para afrontar próximos compromisos internacionales.

Las intervenciones de Ledesma no pasan inadvertidas y el portero ha sido nominado por LaLiga como aspirante a mejor futbolista del mes de octubre. El arquero comparta candidatura con otros seis jugadores: Oyarzabal (Real Sociedad), Courtois (Real Madrid), Luis Suárez (Atlético de Madrid), Pere Milla (Elche), Germán (Granada) y Dani Parejo (Villarreal).

LaLiga aporta cifras por la que Ledesma figura entre los elegidos: 13 paradas y un 93 por ciento de acierto. A día de hoy es uno de los mejores porteros del campeonato.

Los aficionados tienen la oportunidad votar a través de LaLiga para elegir al futbolista más destacado de la máxima categoría durante el mes de octubre.

La felicidad de Jonsson

Jens Jonsson vive sus primeros meses como futbolista del Cádiz CF ya integrado en el engranaje del sistema de Álvaro Cervera. El medio no tardó en hacerse con la titularidad y es un fijo en las alineaciones.

"El comienzo fue frenético", explicó Jonsson el miércoles 28 de octubre sobre su aterrizaje en el conjunto amarillo. "Físicamente llegué bien, pero había positivos por coronavirus en el club y eso complicó la situación para coger el ritmo. Pero todo bien, estoy muy feliz de estar en el Cádiz CF. Cuando jugué contra el Espanyol (partido de pretemporada en Marbella) y el gran nivel que tenía tras bajar a Segunda División pensé lo buena que sería la Primera".

No ocultó el jugador danés que el idioma es lo que más la está costando en su etapa inicial en Cádiz y el Cádiz CF. "En Dinamarca la gente habla bien el inglés y el alemán. Para mí adaptarme a un país nuevo es un reto, puede ser algo difícil a nivel social, pero a la hora de jugar en el campo no es un problema". Explicó que el idioma también es complicado "en los entrenamientos, pero los compañeros me explican lo que pide el míster. Es un estilo de juego directo".

Jonsson reconoció como "una grata sorpresa" la victoria en el terreno del Real Madrid. "Hemos demostrado que somos capaces de competir, tenemos que dar el cien por cien en cada partido y seguro que vamos a dar problemas a los rivales. Pero siempre tenemos que estar muy centrados".

El centrocampista expuso que con los jugadores de la plantilla que más conecta "son los que hablan inglés". Pero dijo algo más que para él es importante. "Hay una armonía y un ambiente espectacular que no había visto en otro club. Estoy sorprendido por el ambiente tan alegre que hay".

Michael Laudrup es, a su juicio, el mejor futbolista que ha dado Dinamarca. Jonsson no escondió su deseo de jugar algún día con la selección de su país. "Representar a tu país es un sueño. En el día a día estoy centrado en ayudar al equipo y si llega el momento de ser convocado para jugar con mí país será un sueño.

Jonsson ya conoce el estilo de juego del Cádiz, que se caracteriza por ser directo. "Algunos rivales no te dejan tener tiempo con el esférico. Con el paso de los partidos espero tener más contacto con el balón".