El Cádiz CF y Jurado acuerdan la marcha del jugador

El Cádiz CF despeja un poco más el vestuario después de que en la noche de este jueves ha llegado a un acuerdo para la rescisión de contrato de José Manuel Jurado, que contaba con una vinculación de amarillo hasta el 30 de junio de 2022. Era de uno de los casos más complejos de resolver por la elevada ficha del jugador.

Con la recta final del mercado de fichajes ya encima, la entidad cadista no está teniendo más remedio que acelerar todas las gestiones para que Álvaro Cervera disponga de una plantilla definitiva y que se aproxime lo máximo posible a sus pretensiones. En esas no entraba Jurado.

La nota subida por el Cádiz a sus redes sociales es muy escueta: "El Cádiz Club de Fútbol y José Manuel Jurado han alcanzado un acuerdo para poner fin a la relación contractual que vinculaba a las partes. El sanluqueño llegó la pasada temporada habiendo disputando 15 partidos. La entidad le desea mucha suerte en su futuro profesional".

Lo cierto es que el ex futbolista del Real Madrid y del Atlético, entre otros equipos, se había convertido en uno de los casos que mayor preocupación estaba despertando por su estancia en un proyecto en el que no tenía cabida. Cervera no quería a Jurado -apenas contó con él tras fichar la pasada temporada- y desde la entidad se ha ido buscando la fórmula adecuada para llevar a buen puerto ese objetivo.

Hace algo más de un año el extremo sanluqueño recalaba en el equipo amarillo como el fichaje estrella para buscar una buena campaña en Segunda División A. Pero a medida que la competición fue avanzando, primero los problemas físicos y luego las decisiones técnicas, la presencia de Jurado se limitaba sólo a entrenar y, de vez en cuando, acudir a una convocatoria. Una situación que fue desesperando al futbolista, quien sabía que este curso todo estaría en contra para tener sitio en el equipo en la máxima categoría.