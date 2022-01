Cádiz CF: Jonsson, objetivo número 1 del Valencia

Última semana del mercado invernal de fichajes y la temperatura se eleva en el Cádiz CF con novedades más que significativas. Mucho se viene hablando de la opción de que Manu Vallejo regrese al conjunto amarillo aunque de fondo está el interés enorme del Valencia para hacerse con los servicios de Jens Jonsson. Para Bordalás, es el jugador que quiere en su plantilla.

Desde el Cádiz CF se llevaba algún tiempo al tanto de la posibilidad de que un equipo de la Primera División española estuviera planteando un contraataque por el centrocampista. Cuando se ha conocido que ese club es el Valencia, las piezas han ido encajando en un puzle que, no obstante, parece complicado de resolver. La cuestión es que desde Mestalla pretenden a Jonsson pero sin abrir la cartera; la propuesta que se desliza pasa por meter en la operación a Manu Valllejo.

Desde el Cádiz CF se ha trasladado a la entidad valencianista lo que supone a efectos de euros que el danés cambie el amarillo de la Tacita por el blanco de la capital del Turia, si bien los propietarios del club 'che' ven las cosas de una manera diferente. El interés valencianista por Jonsson es importante porque se trata de una petición de su entrenador a la que hay intención de acceder.

Pero el asunto es complejo y con varias piezas por ajustar. Algo más que una jugada a tres bandas. Frenada la marcha de Vallejo a China, cuando todo estaba de cara para iniciar la millonaria aventura asiática, el atacante gaditano del Valencia debe salir para tener los minutos que este año no le da su técnico. El Alavés -enemigo del Cádiz CF por la permanencia- aprieta para verle de blanquiazul, pero desde el Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza) no ser hace ascos a verle otra vez de amarillo. Pero no a cualquier precio.

Sergio González conoce a la perfección al chiclanero y, de entrada, es un tipo de futbolista que no le desagrada. Otra cuestión es que no sea su objetivo número 1 para reflotar o potenciar el ataque de su equipo; algo así como apostar por Manu Vallejo y por otro delantero más.

Todo ello sin olvidar que la puerta de salida está abierta y así permanecerá hasta el próximo día 31. Desde el Cádiz CF tienen muy claro que debe salir Osmajic, si bien en ese arreón de despedidas hay esperanzas de que también acabe su etapa gaditana Florin Adone, que está cedido. De esta forma quedarían Choco Lozano y Álvaro Negredo como arietes, aunque Idrissi también puede actuar en ese puesto si el dibujo es un 4-4-2. Disponer de vacantes es fundamental para tener sitio y que las cuentas cuadren. Por eso también está remarcado en rojo el nombre de Álvaro Jiménez como candidato a cambiar de aires tomando como referencia que Salvi y Alejo están por delante suya en la banda derecha.

Lo claro es que a día de hoy Manu Vallejo no está descartado como refuerzo del Cádiz CF. Un jugador de la casa que sabe lo que supone jugar en la capital gaditana; la cuestión es que el acuerdo que se plantea desde Valencia no convence en tierras gaditanas. Por el momento, Jonsson por Vallejo no cuela.