Cádiz CF: ganar en Girona es una misión difícil pero no imposible

La visita del Cádiz CF al Girona, programada para el próximo sábado 20 de abril (32ª jornada del campeonato) a las nueve de la noche, puede calificarse tanto de enorme importancia como de gran complejidad. A pesar de que fue capaz de arañar el curso pasado en suelo gerundense, la presencia amarilla en el feudo de los rojiblancos no deja demasiados buenos recuerdos.

Lo fundamental del choque viene marcado por el estado clasificatorio del Cádiz CF, que está a tres puntos de la zona de permanencia pero con el reloj avanzando de manera amenazante hacia el final de Liga. Y la dificultad nace del poderío que está demostrando la escuadra gerundense, la gran revelación del campeonato que cada vez tiene más cerca disputar la próxima temporada la Liga de Campeones.

La victoria aportaría a los gaditanos un impulso anímico además de dar un esperanzador paso al frente de la clasificación. Es el tipo de encuentros que tendría que tener la capacidad de dar la sorpresa para resolverlo a su favor (no perder en todo caso) para no dinamitar sus opciones de conseguir la salvación.

Es complicada la misión porque la historia refleja que al Cádiz CF no se le suelen dar nada bien las visitas al campo del Girona. Los antecedentes no son favorables, aunque también demuestran que no es imposible capturar los tres puntos o, al menos, puntuar.

Seis veces han jugado los amarillos en la ciudad catalana, sólo una vez en Primera División. Cuatro envites correspondieron a Segunda División, uno a la Copa del Rey (dieciseisavos de final) y el más reciente la campaña pasada en Liga en la máxima categoría.

El balance de esos seis encuentros es el anticipo de la difícil tarea que le espera al conjunto de Mauricio Pellegrino. El Cádiz CF salió escaldado de Girona en cuatro ocasiones, ganó una vez y empató otra, precisamente el 1-1 del curso pasado.

Además de vencer, el objetivo secundario de los gaditanos es dejar la portería a cero. Nunca lo lograron en sus cinco citas anteriores, en las que recibieron 12 goles (una media de dos por encuentro) y marcaron sólo cuatro.

Resultados de los anteriores Girona - Cádiz CF

Temporada 1940-41: Girona 2 - Cádiz CF 0

2009-10: Girona 4 - Cádiz CF 0

2016-17: Girona 1 - Cádiz CF 3

2019-20: Girona 2 - Cádiz CF 1

2020/21: Girona 2 - Cádiz CF 0 (Copa del Rey)

2022/23: Girona, 1 - Cádiz CF, 1