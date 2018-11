La generosidad del Zamora

Alberto Cifuentes ha comparecido este jueves ante los medios de comunicación, tras la sesión de entrenamiento celebrada en la Ciudad Deportiva de El Rosal, con un discurso de agradecimiento a sus compañeros por el Zamora recibido el pasado lunes en Barcelona como portero menos goleado de la pasada temporada en Segunda División.

“El premio lo conseguimos todos juntos el año pasado, porque los porteros dependemos de todos los demás aparte de hacer nuestra labor. La experiencia fue muy bonita , un día muy feliz, muy completo. Me siento muy orgulloso”.

Curiosamente, al albaceteño le están pasando las mejores cosas de su vida deportiva en el tramo final de su carrera. “Es verdad que me están pasando cosas muy buenas desde que vine a Cádiz, el día a día es muy ilusionante y estoy consiguiendo cosas que no imaginaba. Si en otro momento hubiese tenido la cabeza que tengo hoy, me refiero a nivel de entender el juego, de toma de decisiones, de manera de trabajar, personalidad y carácter, igual puede que estuviera en el Cádiz pero en otra categoría”.

En el plano colectivo no sobran buenas palabras para el grupo. “Desde que llegué siempre ha estado súper unido, muy fácil de llevar, muy agradable, con mucha sonrisa. Vienes cada mañana y te alegra el día”.

En los momentos difíciles, que los ha habido, el veterano guardameta y otros jugadores como Servando o José Mari han tenido que dar un paso al frente. “Se intenta que no haya altibajos, ni cuando las cosas van mal que salten alarmas ni cuando van bien ponernos de favoritos. Pero creo que todo esto es más mérito de la gente joven que está dispuesta a escuchar y cree en lo que les decimos”.

Hace apenas un mes el equipo acumulaba nueve jornadas sin ganar y ahora ha encadena dos seis encuentros sin perder. ¿Por fin ha calado el mensaje? “Esto es fútbol y las cosas son así. Cuando no llegan los resultados todo parece gris tirando a negro y luego todo cambia, pero sólo tenemos 17 puntos y aún es muy pronto. La primera vuelta es una acumulación de puntos porque la segunda es una batalla. Hemos ganado en solidez, la gente comprometida, metiendo a toda la gente posible. Seguro que no va a ser fácil, pero si mantenemos el nivel…”

Casualidad o no, una vez más a final de octubre comienza la racha. “El fútbol es un deporte en el que se estudia mucho, hay mucho trabajo detrás. Si ha coincidido así igual no es tanta casualidad. Ojalá podamos seguir en la línea de estos dos años anteriores”.

Ahora toca viajar a Córdoba, un partido que desde fuera puede parecer asequible pero desde dentro puede verse como una prueba de fuego. “Será complicado. Nuestra afición estará ahí, como siempre, es un campo difícil, un rival que ataca con mucha gente, en una complicada situación y seguro que nos pondrá las cosas muy difíciles. Trabajan mucho en el día a día para sacar resultados. El año pasado estaba en una situación similar y consiguió salvarse en las últimas jornadas. Además, será más difícil porque vienes de victorias seguidas y puede haber cierto bienestar”.

Viendo al equipo desde atrás, Cifuentes es una voz más que autorizada para decir si ha recuperado el equipo en solidez defensiva su mejor versión. “Siempre se puede seguir mejorando, pero es verdad que se defiende desde más arriba, con todos; antes se hacía pero no bien, ahora hay más equilibrio, sobre todo cuando recuperamos la pelota la perdemos más tarde o acabamos la jugada. Al final es un cúmulo de cosas que hace que el equipo haya mejorado bastante”.

¿Tanto como para cambiar el chip y hablar de play-off? “Parece que lo de los 50 puntos es difícil en Cádiz. Repito que la primera vuelta es una acumulación de puntos, pero es una competición tan igualada, tan larga, que hasta las últimas 10 jornadas no se define dónde vas a estar. Primero hay que ir a por los 50 puntos y luego veremos; aunque el equipo es ambicioso, nuestra capacidad dirá”.