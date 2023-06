El aniversario de un gran ascenso épico en el Rico Pérez

El 26 de junio de 2016. Una fecha grabada a fuego en el Cádiz CF. Han sido varios los ascensos a Segunda División A en la historia del club, pero como el de aquel día, pocos. Un milagro hecho hombre en Álvaro Cervera, que llegó a un 'gallinero' para ser él el 'gallo' que marcara la pauta. Siete años del ascenso milagro, del último día de este histórico en Segunda B.

Larga fue la travesía entre decepciones e injusticias en destinos aún dolorosos como Oviedo, Hospitalet, Miranda de Ebro, Lugo, Bilbao... No había manera de que el Cádiz CF escapara de la maldita condena que suponía militar en la categoría de bronce, como si de un castigo eterno se tratase.

Hasta que ese caluroso día de finales de junio el destino cambió para siempre. Ya tocaba. El equipo amarillo culminó una fase de ascenso para enmarcar con aquella victoria (0-1) en el Rico Pérez que entró directa en las páginas inolvidables de la historia del club. Se convirtió en el primer club en subir en un play-off después de haber ocupado la cuarta plaza en la clasificación.

Seis temporadas, nada menos que seis, le costó al Cádiz CF dar con la puerta de salida del laberinto. No conviene olvidarlo. Y siete años se cumplen de aquel gol de Dani Güiza que acabó con la resistencia del Hércules en el Rico Pérez. Siete años del ansiado retorno, del estallido de felicidad, no exento de lágrimas, de los más de 3.000 cadistas que se dieron cita en el estadio alicantino, de todos los seguidores amarillos que no perdieron detalle desde casa.

Desde que rompió la maldición, el Cádiz CF recorrió un firme camino hacia la estabilidad en una Segunda División A que parecía un enclave paradisíaco después de un extenso periodo de ostracismo. Basta con recordar dónde estaba el Cádiz CF hace siete años y dónde está ahora. El equipo ha pasado de malvivir en el bronce a batallar en el oro. No se puede pedir más.

Con decepciones, que las hubo, con carencias, que las hay, con errores, inherentes al ser humano, el Cádiz CF está entre los mejores de España. Era cuestión de tiempo que el Cádiz CF derribara la puerta de la máxima categoría. Llegó como llegó otras veces a lo largo de su historia. No hubo prisa pero sí ambición. Lo realmente importante es que el club está en un lugar soñado a lo largo de su historia. De la mano de Cervera, el entrenador que guió al Cádiz CF de la oscuridad de la Segunda B a estar en la Liga de las estrellas, donde ahora Sergio González es un relevo de garantías.

Su estilo gustó más o menos, pero era Cervera quien cambió el rumbo. Ningún técnico garantiza el ascenso porque el fútbol no casa con las matemáticas, pero el ex entrenador cadista fue distinto a todo. El club ha pasado en siete años de las telarañas en sus arcas, entrampado hasta las cejas, a estar saneado tras pagar sus deudas con las administraciones públicas.

Si el Cádiz CF está en una buena situación es por el trabajo de todos los que forman o han formado parte del club durante esta etapa con Manuel Vizcaíno a la cabeza. Todos han aportado su grano de arena. Cada uno en su parcela. Otra cosa son las guerras internas con batallas que están abiertas en los tribunales.

El Cádiz CF funciona y puede decirlo desde la Primera División, entre esos 20 elegidos por la gracia de Cervera, el 'señor de los milagros' que desde hace un año y medio vive lejos de su ciudad preferida, y el buen trabajo posterior de Sergio.