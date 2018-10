"Ahora mismo para nosotros cualquier partido es importante"

El entrenador del Cádiz ha asegurado tras el último entrenamiento previo a la visita de este miércoles al Zaragoza, correspondiente al encuentro único de la tercera eliminatoria de la Copa del Rey, que "ahora mismo todos los partidos son importantes para nosotros porque nos sirven para intentar hacer cosas". "Es un viaje largo, nos quita entrenamientos, pero a los jugadores les gusta competir", ha recordado.

Tras reconocer que "ganar siempre viene bien", se ha referido al rival indicando que "es totalmente diferente a nosotros y, aunque según me cuentan ahora está más atascado, cuando lo analizas ves que tiene buenos jugadores y si hace su juego son muy peligrosos".

Sobre lo que está sucediendo en Liga, Álvaro Cervera lamenta que "al equipo le están penalizando mucho los errores por pequeños detalles. El fútbol es una suma o resta de pequeños detalles". "Todos tenemos claro lo que nos pasa. Hay partidos que no hemos competido y los que hemos competido no los hemos ganado", resume.

Mäs que frustrado o desquiciado, admite sentirse "triste porque los últimos partidos ves que salen como los planificas, incluso mirando los números todo es un poco a tu favor, y sin embargo dos acercamientos, ni siquiera ocasiones, son dos goles. ¿Qué hemos hecho mal?", se pregunta el técnico, que no encuentra explicación a lo que está ocurriendo.

Sobre el apoyo que ha expresado públicamente el presidente a la labor del preparador, Cervera no se pronuncia -"no respondo a esas cosas", ha dicho-, afirmando que "sé en qué mundo estoy y que cuando no ganas no existe otra cosa".

Tampoco ha sido muy expresivo al requerírsele algún mensaje para los que dudan: "La gente duda porque el equipo no gana, no por el trabajo porque es el de siempre incluso mejorado". "No soy persona de arengas, el trabajo lo hago de puertas para dentro. Soy consciente de que podemos sacar esto adelante, pero no es cuestión de que lo diga más alto sino de que lo hagamos".