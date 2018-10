“¿Brian? Hemos tenido un problema en la izquierda al que había que dar una solución”

Todo apunta a que en Lugo repetirá como titular Brian Olivan. “Hemos tenido un problema, en juego y estadístico, en nuestra banda izquierda, la derecha del rival, al que intentamos dar solución. En Zaragoza lo hizo bien y el otro día tampoco tuvimos demasiados problemas en defensa”, admite Álvaro Cervera.

Aunque no responde con rotundidad, el técnico deja entrever que el defensa catalán volverá a ocupar un puesto en el once titular. Eso sí, prefiere no extenderse sobre la cuestión y, por supuesto, no entra a valorar ningún otro asunto que afecte al jugador. “No tengo la menor idea de si ha llegado una oferta del Huesca u otro equipo por él”, afirma. Queda claro que prefiere no opinar.