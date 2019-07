La relación de Brian Olivan con el Cádiz cuenta con todas las papeletas para llegar a su punto final este verano. La difícil convivencia del lateral zurdo con el entrenador ha convertido la situación en insostenible. Álvaro Cervera, de hecho, no duda en admitir que no cuenta con él, como hizo sin mencionarlo a la conclusión del cuarto partido amistoso de la pretemporada, disputado el pasado sábado en La Línea contra la Balona.

Sin embargo, la salida del defensa barcelonés no resultará una tarea sencilla por varios motivos, entre los cuales se encuentran los intereses del club amarillo, dispuesto a recuperar lo máximo posible de la inversión que en su momento realizó.

Álvaro Cervera "Lateral zurdo puro en el que confíe sólo hay uno;es una situación que se debe arreglar"

En efecto, al margen de las pretensiones del futbolista, que también debe dar el visto bueno en caso de que se presente una buena oportunidad para su carrera profesional, el Cádiz tiene todo el derecho del mundo a mirar por sus arcas, cuidar por su patrimonio sin malvender a un jugador que, a pesar de todo, tiene un buen cartel.

A estas alturas nadie duda de la calidad y virtudes del catalán. Su problema en la Tacita de Plata responde más a su vocación ofensiva que a otra cosa. Precisamente por eso la entidad que preside Manuel Vizcaíno no está por la labor de regalarlo. Si costó 500.000 euros, el objetivo, en principio, pasa por ingresar esa cantidad en la forma que se acuerde, con una parte ahora, otra más adelante y una tercera incluso en el supuesto de futura venta. Todo es negociable.

Por el momento a las oficinas no ha llegado ninguna oferta en firme. Rumores hay, claro, pero más allá del supuesto interés de Rayo Vallecano y Deportivo de La Coruña en sus servicios no hay nada oficial. Por lo tanto, no queda otra que esperar.

Preguntado tras el encuentro del pasado sábado en el Municipal de La Línea por la situación de Brian Olivan, la realidad que vive en el vestuario, el entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, no se mordió la lengua. “Para mí, lateral zurdo puro en el que yo confíe solo hay uno. Es una situación que, creo, se le debería dar la vuelta”. Poco más que decir.