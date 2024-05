Bordalás pide a un periodista que se disculpe tras el Cádiz CF - Getafe

José Bordalás, entrenador del Getafe, solicitó al periodista Carles Fité que pida disculpas por unas declaraciones en las que acusaba al técnico del conjunto azulón de influir en sus jugadores para practicar un juego duro, con un estilo marcado en el que no respeta al fútbol. El técnico habló el martes 14 de mayo tras la derrota de su equipo contra el Cádiz CF y antes de próximo compromiso.

En concreto, Fité cargó contra Bordalás en el programa de televisión 'El Chiringuito' y, en la rueda de prensa previa al choque ante el Atlético de Madrid, Bordalás fue preguntado por unas palabras que no sentaron bien al entrenador azulón.

En concreto, Fité, refiriéndose al penalti que cometió Djené durante el partido ante el Cádiz CF por golpear en el rostro a Chris Ramos, dijo: "Muy típico del Getafe. Muy típico de Bordalás. Mejor ser reconocible por algo más ético que no esto, Bordalás dando patadas. Cuando es el Getafe, todo el mundo le ríe las gracias a Bordalás para que pueda hacer lo que quiera en lugar de hacer fútbol. Respeto a Bordalás, no. Que respete el fútbol", dijo.

Unos días después, Bordalás contestó: "Al final, quien dice eso, está muy lejos de la realidad. Sí, le dije a Djené que le diera un puñetazo (con ironía). Me acusan de todo. Recuerdo hace unas temporadas que Djené tuvo la desgracia de hacer una entrada a Ocampos y me acusaron a mí. Pero estoy acostumbrado. Siempre se ve o se mira eso y no se miran otras cosas", comentó.

"Es una acción que Djené no está afortunado y de hecho después del partido hablé con él. Le pregunté por qué había hecho eso. Se giró, perdió de vista el balón y en el momento que se gira de alguna manera atropella. No hay intencionalidad ¿Que es penalti? indudablemente. Pero de ahí a hacer ese tipo de comentarios...", agregó.

"Es una falta de respeto enorme que yo nunca la he tenido hacia ningún tertuliano o periodista. Me gustaría que lo retirase porque es una falta de respeto gravísima. Nunca se me ha ocurrido a un jugador que haga un penalti. Estaríamos locos", concluyó.