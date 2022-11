Ancelotti cuenta si Benzema podrá jugar o no ante el Cádiz CF

El Cádiz CF, tras el punto que sumó en el campo del Getafe, ya piensa en el partido contra el Real Madrid que se disputa el próximo jueves 10 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu, pero el conjunto blanco aún no puede poner los cinco sentidos en ese encuentro porque antes debe afrontar otro compromiso.

El cuadro merengue comparece en el terreno del Rayo Vallecano el lunes 7 de noviembre (a partir de las nueve de la noche) en el envite que baja el telón de la 13ª jornada de Liga. Un derbi madrileño que los visitantes necesitan sacar adelante si quieren conservar el liderato en la clasificación que ahora ostenta el Barcelona (venció al Almería) de manera provisional.

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ofreció el domingo la rueda de prensa previa al choque frente al Rayo. El técnico confirmó que Karim Benzema no está al cien por cien y por tanto no entra en la convocatoria para acudir a Vallecas.

Fue preguntado el míster italiano si el delantero francés estará disponible para el partido ante el Cádiz CF y Ancelotti confirmó que sí jugará ese duelo, el último del campeonato de Liga antes del parón que dará paso al Mundial de Qatar.

El actual Balón de Oro sufre molestias musculares en una pierna. Aunque participó en la última media del reciente encuentro de la 'Champions' frente al Celtic de Glasgow, no termina de tener buenas sensaciones, aunque su entrenador espera que llegue al próximo partido. Si no surgen contratiempos en los próximos días sí, estará preparado para la cita con el Cádiz CF. La duda es si formará parte del once inicial o entrará en la segunda mitad.

Quien no jugará ni en Vallecas ni ante el conjunto amarillo es Antonio Rudiger. El defensa central tiene problemas en una cadera. Ancelotti confirmó que el zaguero no estará disponible la próxima semana.