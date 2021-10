Álvaro Cervera: "Tal y como ha ido el partido, hemos perdido dos puntos"

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, no ocultó su decepción por la victoria que se le escapó a su equipo en el último suspiro en La Cerámica, cuando ya la acariciaban con los dedos.

Análisis del encuentro. "Mientras hemos tenido fuerzas, al contragolpe hemos hecho mucho daño. Ellos con su juego, que es bueno, bonito, de buenos jugadores, han cometido errores y lo hemos aprovechado bien. Cuando nos hemos cansado, cuando hemos hecho los cambios y nos hemos dedicado sólo a defender, cuando ya no salíamos, no lo hemos hecho mal pero las veces que han llegado nos han marcado y han empatado".

Dos lecturas de las tablas. "Me queda mala sensación. Sacar un punto en Villarreal no es malo pero tal y como ha ido el partido sí lo es. Creo que tenemos que ser conscientes de muchas cosas y no lo somos. Dos goles en campo del Espanyol, dos en casa contra el Alavés y tres aquí no es el camino. Cada vez defendemos con más gente y nos siguen marcando. El problema estará en otro sitio".

Falta de cabeza. "En Villarreal a priori tienes pocas posibilidades, pero tal y como se ha puesto el partido, con 1-2 y 1-3, teníamos que haber jugado más con la cabeza. No hemos sabido administrar los últimos minutos. Es fútbol y tenemos que aprender. Un punto aquí como se ha puesto el partido nos sirve de poco. Vamos a sufrir mucho".

Molesto con la última acción. "Perdemos dos puntos claramente. La última jugada es en el área de ellos, la sacan arriba y se quedan delante de nuestro portero. No critico, pero eso en Primera no puede pasar. Te puede marcar cinco el Villarreal porque es muy bueno, con muchos internacionales, pero eso no puede pasar. Luchar contra eso va a ser muy difícil. Cualquier cosa nos penaliza y así a ser muy complicado. Tengo una sensación mala".

El problema del final. "Hemos dejado de sacar las contras y hemos empezado a perder balones, a no terminar en campo contrario, y al final acaban marcándote".

La opinión de la afición. "No sé cómo valorarán este punto. Tal y como ha ido el partido hemos perdido dos puntos. Supongo que los aficionados quieren ganar siempre, claro, y yo, y cuando vaya al Bernabéu, y si es posible por 0-3".

El estado físico de Choco tras su 'hat-trick'. "Está bien, imagino que cansado".