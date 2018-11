Álvaro Cervera: "Nuestro partido más completo"

" Contentos . Somos 25, lo disfrutamos todos aunque hay gente a la que le gustaría participar más. En cuanto a la euforia, esto se ha inventado para la gente, para que disfrute . Nosotros mañana ya no nos podemos acordar porque tenemos que preparar el próximo partido. Mi recuerdo aquí es que he visto muchas veces disfrutar a la gente".

"No, creo que arriesga lo mismo , el que le dice lo que hay que hacer es el mismo, que soy yo, no somos un equipo de mucho riesgo. Las cosas salen, Salvi tira con la zurda y la mete por la escuadra. Hay que hacer ahora muchos puntos aprovechando que estamos así".

" A la gente le gusta, disfruta, pero sigo diciendo que no somos favoritos este año. Ahora estamos en un buen momento, corriendo más que los contrarios, pero llegará un momento que nos igualemos y habrá que poner el balón en juego y en eso no somos tan buenos. Hay equipos que son mejores que nosotros".

"No sabíamos cómo iban a jugar hasta que en el calentamiento lo pudimos imaginar. Luego marcamos pronto y sabéis que el Cádiz es presión, desgaste y velocidad; cuando marcas pronto da igual que ellos hagan un 72% de posesión porque nosotros hemos corrido cuatro kilómetros más . La grada también disfruta, no podemos pedir más".

Paco Herrera “Ha sido un descalabro grande, pero puede que sea mejor así en mi debut”

El entrenador de la UDLas Palmas, que iniciaba este sábado en el Ramón de Carranza su segunda etapa en el banquillo grancanario tras dar el relevo al destituido Manolo Jiménez, ofreció en la rueda de prensa un discurso en la línea del resultado de su equipo. “El Cádiz lleva una dinámica fantástica y la nuestra es todo lo contrario. Podíamos pensar en perder, pero el descalabro ha sido grande, aunque no sé si es mejor porque puede ayudarnos a ver dónde estamos. El Cádiz tiene ahora una marcha más que nosotros y se ha notado en algunos momentos”. El entrenador de los insulares admite haberse pegado “una leche” y valora “que tengo que trabajar mucho para hacer que las cosas buenas que he podido ver sean más buenas y duren más tiempo. Lo voy a conseguir”. Herrera matiza que al hablar de todo lo que hay que mejorar no pretende tirar el trabajo ya hecho. “No quiero que pensemos que lo de atrás estaba mal hecho. Ha sido un trabajo distinto a lo que yo quiero, para eso sí me queda mucho trabajo. Conozco a algunos jugadores y no los reconozco. Este equipo estará al final arriba porque hay material”.