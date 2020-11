El entrenador del Cádiz se mostró muy crítico con su equipo tras encajar en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid la primera derrota del curso a domicilio. A Álvaro Cervera no le sirve como excusa la ausencia de José Mari y apunta claramente a los errores cometidos en los dos primeros goles de una primera parte para olvidar.

"La baja de José Mari es como cualquier otra, una pena porque debilita al equipo, pero no hay que pensar en eso. El rival tiene mucho que ver porque este tipo de rivales cuando cometes un error no te perdona. Y hemos cometido dos graves".

Fallos imperdonables. "Hay cosas que no se pueden hacer en según qué zonas. Después de ganar cuatro partidos fuera nos creemos lo que no es, y no se pueden cometer los errores que hemos cometido porque luego nos obliga a jugar a algo que no sabemos, que nos creemos que sabemos pero que no sabemos. Luego te meten cuatro y a mí no me gusta que me metan cuatro".

"Estas cosas no me gustan porque le perdemos el respeto a los rivales y a la categoría"

Los primeros dos goles rojiblancos. "Errores se cometen en todos los partidos, como dar un pase que se vaya fuera o un córner no sacado bien, pero errores que te cuesten goles no se deben permitir. Hay errores y zonas donde no se puede, porque te modifican todo el planteamiento del partido, porque te obligan a ir de tú a tú contra un equipo como el Atlético, y no puedes porque la realidad es la que es".

El camino hacia la permanencia. "No nos equivoquemos. Este partido entra dentro de lo posible que se pueda perder. Pero no es eso, sino por qué se pierde de esta manera. Se empieza a perder en una jugada donde el portero tiene la pelota controlada. Bajo mi punto de vista se puede perder con goles como el tercero o el cuarto, porque ellos son muy buenos, pero no con los dos primeros goles. Es mi visión y nada más".

El ADN Cervera. "El Cádiz es lo que es con una seña de identidad. Al que no le guste lo va a tener muy difícil. No se puede regalar la primera parte como lo hemos hecho, no por el juego, porque el juego lo propongo yo, sino por los fallos".

Lo que más duele. "Perder 4-0 no me gusta. El camino hasta ahora ha sido bonito, pero acabamos de tener un bache y veremos cómo salimos, si con la rueda pinchada o con el coche roto. Estas cosas no me gustan porque le perdemos el respeto a la categoría y a los viales, y no se puede hacer, no se debe".